„The Taste“: Zuschauer nehmen Frank Rosin in die Mangel – „Er macht den Leuten Angst“

In der neuen Staffel von „The Taste“ kocht es wieder gewaltig – und das nicht nur in den Töpfen. Die Coaches Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alex Kumptner kämpfen mit ihren Teams um den begehrten Titel. Doch in der hitzigen Küchenschlacht kann am Ende nur einer triumphieren.

Am Mittwochabend (27. November) ging es bei Team Blau, bestehend aus Kandidat Craig Taylor (37) und Mentor Frank Rosin (58), ordentlich zur Sache. Zwischen hektischem Schnibbeln und angebranntem Backpapier wurde die Küche zum Schauplatz eines kleinen Dramas.

„The Taste“: Die Nerven liegen blank

Craig, der unter Hochdruck kochte, versuchte trotz der Pannen, die Ruhe zu bewahren und nahm die chaotische Situation sogar mit Humor. Doch Frank Rosin ist nicht gerade für Zen-Momente bekannt. Als Craig mit der Ölflasche hantierte, platzte dem Sternekoch der Kragen: „Lass die Flasche doch mal unten!“, donnerte er mehrmals – und das nicht gerade leise.

„Es war sehr chaotisch“, kommentierte Craig später mit einem Lächeln und fügte ironisch hinzu: „Für Frank war es sicher ein großer Spaß.“ Der TV-Koch sieht das anders und kommentiert: „Der kann einen wirklich zur Weißglut bringen.“ Doch Rosins energiegeladene Art bringt nicht nur seine Kandidaten, sondern auch die Zuschauer aus der Fassung.

Ein Fan auf Instagram schreibt genervt: „Dieses Rumgebrülle von ihm ist immer so super anstrengend. (…) Sowas macht Leute nervös und unzuverlässig.“ Ein anderer ergänzt: „Wie immer, Herr Rosin, rastet aus! Der macht den Leuten Angst! Aus diesem Grund hat er wahrscheinlich auch noch nie gewonnen!“

Ein besorgter Zuschauer rät: „Oh je, Frank, nicht so aufregen, sonst gibt’s noch einen Herzkasper.“

Trotz der Aufregung bleibt „The Taste" ein Muss für jeden Kochshow-Fan.