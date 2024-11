„The Taste“: Zuschauer mit klarer Ansage – „Bin dann nicht dabei“

Am Mittwochabend (20. November) zeigt Sat.1 eine neue Folge der beliebten Kochsendung „The Taste“ im Programm. Die Teams von Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue bekommen in der fünften Ausgabe Besuch von Koch-Legende Johann Lafer. Doch das kommt nicht bei allen Zuschauern so gut an…

„The Taste“: Gast sorgt für große Emotionen

Die Aufgabe des Abends sorgt vor allem bei den Coaches für ein Auf und Ab der Gefühle. Auf den vier Losen stehen verschiedene Jahreszahlen, die alle was mit Johann Lafer zu tun haben. Von seiner Geburt im Jahr 1957 bis hin zu seiner Hochzeit im Jahr 1990 ist alles mit dabei.

+++ „The Taste“: Heftiger Konkurrenzkampf hinter den Kulissen? Kandidaten sprechen Klartext +++

Alle Kandidaten müssen dabei ein typisches Gericht aus den jeweiligen Jahren auf den Löffel bringen. Das Team von Tim Raue bekommt dabei das vermeintlich schwierigste Los aus dem Jahr 1957 – das absolute Horrorszenario für den Coach. In den sozialen Netzwerken werden die Szenen heiß diskutiert.

„The Taste“-Zuschauer werden deutlich

In den Kommentaren auf X (ehemals Twitter) und Instagram schreiben einige Zuschauer, dass sie nicht die größten Fans des heutigen Gastjurors sind:

„Oi, den Lafer finde ich ja manchmal schwierig. Nicht mein Favorit.“

„Man muss ja nicht von jedem Juror Fan sein. Ich schaue trotzdem, wegen der Kandidaten.“

„Ok, bin dann nicht dabei.“

„Ich glaube bei Johann Lafer fluchen die Coaches innerlich.“

Auf der anderen Seite loben zahlreiche Fans die fünfte Ausgabe von „The Taste“. „Tolle Folge, hab sie schon online gesehen“, schreibt eine Zuschauerin beispielsweise. Ein weiterer kommentiert: „Ich freue mich schon sehr auf Sendung. Nach letzter Woche junge Spitzenköchin, heute Kochurgestein Lafer. Immer spannend, interessant und unterhaltsam.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sat.1 zeigt die neuen Folgen von „The Taste“ immer mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Joyn-Abonnenten haben immer eine Woche vorher Zugriff auf die neuesten Episoden.