„The Taste“ (Sat.1): Wegen IHM entflammt ein heftiger Streit – „Miststück“

Es geht wieder los! Die neue Staffel von „The Taste“ bei Sat.1 ist gestartet.

Gleich beim ersten Kandidaten entflammt zwischen den Coaches ein heftiger Streit. Bei „The Taste“ geht es heiß her.

„The Taste“ (Sat.1): Zoff unter den Coaches wegen IHM

Zum neunten Mal läuft „The Taste“ nun schon bei Sat.1. Die Kochsendung ist ein echter Erfolg. Das Konzept ist simpel: Ähnlich wie bei „The Voice“ treten vier Coaches gegeneinander an. Die Kandidaten müssen sie mit nur einem Löffel überzeugen, um in ihr Team zu kommen.

Kandidat Christopher Knippschild löste bei den Coaches gleich mal einen heftigen Streit aus. Mit seiner Scholle Finkenwerder Art traf er genau den Geschmack von Alexander Herrmann, Tim Raue, Frank Rosin und Alex Kumptner.

Das ist „The Taste“ (Sat.1)

Kochsendung bei Sat.1

Die Teilnehmer müssen einen Löffel vorbereiten, die Jury probiert

Geht bereits in die neunte Staffel

Coaches: Frank Rosin, Alex Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann

Der Gewinner erhält 50.000 Euro und sein eigenes Kochbuch

„Das ist ja meine Heimat“

Eigentlich können sich die Coaches mit einem Buzzer den Kandidaten vorab sichern, doch auf Wunsch von Tim Raue verzichten alle. „Lass uns eine faire Runde machen“, so Raue. Rosin entgegnet: „Das machen wir nur einmal.“

Alex Kumptner, der im vergangenen Jahr mit seinem Kandidaten den Titel abräumte, spuckte gleich mal große Töne: „Ich will sie oder ihn reinholen, weil ich ihn eh bekomme.“ Die andere Sterne-Köche reagieren wütend: „Du Miststück“, rufen Alex Hermann und Tim Raue ihm zu.

Den Zuschlag von Christopher Knippschild bekommt Tim Raue. Der Kandidat stammt aus einer Gastronomenfamilie und arbeitet als Küchenchef in Zürich. Er sagt über sich selbst: „Ich brauche jemanden, der mir auch mal in den Arsch tritt.“

Ob er mit Tim Raue die richtige Wahl bei „The Taste“ getroffen hat? (fs)