„Kampf der Realitystars“ (RTL2): Plötzlich werden böse Erinnerungen wach – „Habe eine Vorahnung“

Bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL2 sind böse Erinnerungen wach geworden. Die Zuschauer werden sich noch bestens erinnern.

Es war eine der Szenen bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Als der Starblitz vorgelesen wird, ahnt Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold Böses.

„Kampf der Realitystars“ (RTL2): Ekelchallenge feiert Comeback!

Für die Teilnehmer bei „Kampf der Realitystars“ geht es in die nächste Challenge. Silvia Wollny liest vor. „Die Realitystars müssen nun ihren Partner wählen, mit dem sie alles teilen würden“, heißt es im Starblitz.

Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold wird gleich blass um die Nase. „Ich habe eine Vorahnung“, sagt er direkt. Im Interview spricht er es dann aus: „Hauptsache es ist nicht die Cocktailnummer“

-------------------------------

„Kampf der Realitystars“ 2021: Das sind die Kandidaten

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Bauer sucht Frau“-Star Narumol David

GNTM-Kultstar Gina-Lisa Lohfink

Realitystar Mike Heiter

DSDS- und „Are You the One?“-Kandidatin Laura Morante

Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold

Chris Broy, Verlobter von „Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou

Prinz Frederic von Anhalt

GNTM-Star Aminata Sanogo

Paul Elvers, Sohn von Jenny Elvers

Alessia Herren, Tochter von Willi Herren

Luxuslady Claudia Obert

„Bloodhound Gang“-Bassist Evil Jared Hasselhoff

It-Girl Kader Loth

TV-Star Xenia Prinzessin von Sachsen

Sängerin Loona

Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny

TV-Star Rocco Stark

„Big Brother“-Star Cosimo Citiolo

„Love Island“-Kandidat Tim Kühnel

„Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin Julia Jasmin Rühle

„Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin Jenefer Riili

YouTube-Star Leon Machère

„Prince Charming“-Kandidat Gino Bormann

„Ex On The Beach“-Kandidat Luigi Birofio

Walther Hoffmann, „Traumfrau gesucht“-Star

-------------------------------

Die Cocktailnummer? Da war ja was! Im Vorjahr sollten die Stars die Zutaten für einen Cocktail in den Mund nehmen und in einem anderen Glas wieder ausspucken. Am Ende sollte der Cocktail von dem Paar ausgetrunken werden.

Ekel-Alarm beim Cocktailspiel! Foto: RTLZWEI

Das sorgte für einen Mega-Eklat. Jürgen Milski rastete im TV völlig aus, beschwerte sich über das menschenunwürdige Spiel und animierte die komplette Gruppe das Spiel zu boykottieren. Nur die „Bauer sucht Frau“-Zwillingen zogen es durch.

-------------------------------

Mehr zu „Kampf der Realitystars“:

-------------------------------

Auf dem Weg zum Spiel wird schon aus der Ferne klar: Mangolds schlimmste Befürchtung ist wahr geworden. Schon als die Spielregeln vorgelesen werden, fangen einige Stars an zu würgen.

Die Realitystars jammern und meckern, am Ende ziehen es aber alle durch. Die Sieger heißen ausgerechnet Andrej Mangold und Loona. (fs)