„The Taste“: Showdown Viertelfinale – Erotische Ekstase und wütende Ausbrüche eines TV-Kochs

Der Mittwochabend (4. Dezember) um 20.15 Uhr ist bei allen leidenschaftlichen Hobby- und Profiköchen im Kalender markiert. So wird an diesem Tag die siebte Folge von „The Taste“ auf Sat 1 ausgestrahlt. Die Zeichen stehen auf Viertelfinale! In dieser Episode müssen sich die Kandidaten und ihre Teams neuen Herausforderungen stellen, und dabei das Teamkochen unter der Anleitung von Gastjurorin Elif Oskan meistern.

Das Motto lautet hierbei Perspektivwechsel und Gemüseküche. Oskan fordert die Teams heraus, ihre Kreativität mit verschiedenen kulinarischen Einflüssen zu verbinden. Die Kandidaten müssen herausfinden, wie sie diese Geschmäcker perfekt kombinieren können. Dies sorgt bei einigen für mächtig Spannung und zermürbenden Stress. Bei einem TV-Koch mündet der Showdown sogar in einer kuriosen Showeinlage und in einem wütenden Fluchen.

„The Taste“: Wechselbad der Gefühle bei einem Coach

In den meisten Folgen bleibt er professionell und ruhig, aber der hohe Druck in den letzten Runden bringt auch ihn an seine Grenzen. Die Rede ist vom Sternekoch und „The Taste“-Coach Alexander Herrmann. Er serviert den Zuschauern im Viertelfinale ganz neue Facetten von sich!

Zum einen versetzt ihn eine kreierte Gewürzmischung von Kandidatin Katja in erotische Ekstase. Der TV-Koch beginnt das Stöhnen. Anschließend geschieht das Unmögliche! Er lehnt sich an eine Wand und bewegt sich dabei in einer geschmeidigen Strip-Pose in Richtung Boden. Jedoch zeigt er im weiteren Verlauf auch seine wütende Ader. Auf die Frage seines Schützlings: „Alex, wie mache ich das jetzt?“ entgegnet der erfahrene Koch: „Was soll denn das jetzt für ein Scheiß? Jetzt ohne Schmarrn! Du hast noch nie mit so etwas gearbeitet und fängst mit so etwas an?“

„The Taste“: Hervoragende Inspiration für vegetarische und vegane Köche

Doch auch die internationalen und ausgefallenen Gerichte dürfen nicht zu kurz kommen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der kreativen und präzisen Anwendung der Aromen und der Gemüseküche. Von einzigartigen Kartoffelsalatkreationen bis hin zu vielfältigen Steckrübengerichten: Das Viertelfinale bietet wirklich zahlreiche unterschiedliche Inspirationen für vegetarische und vegane Köche.

Welches Team wird im Viertelfinale besonders stark performen? Das Gespann von Tim Raue, Alexander Kumptner, Frank Rosin oder Alexander Herrmann? Und werden sich noch mehr Sterneköche zu unterhaltsamen und kuriosen Aktionen verleiten lassen? All diese Fragen werden am Mittwochabend (4. Dezember) um 20.15 Uhr auf Sat.1 beantwortet. Darüber hinaus ist die Folge flexibel auf Joyn abrufbar.