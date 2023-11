„The Taste“-Koch verzweifelt: „Soll ich ein Kondom über ein Schnapsglas ziehen?!“

Es dampft, zischt und bruzzelt in den vier Studioküchen bei Sat1. So einen durchgeknallten Juror hat „The Taste“ bisher noch nicht gesehen. Markus Stöckle kommt aus Bayern, sein Restaurant „Rosi“ steht allerdings in der Schweiz. In seinem Gourmettempel in der Züricher Innenstadt serviert der kulinarische Querkopf bayerische Traditionsgerichte, allerdings auf total verrückte Art.

Der 30-jährige Spitzenkoch aus dem Allgäu nimmt bodenständige Produkte, hält sich aber bei der Zubereitung an keine Regeln. Und treibt damit Alexander Kumptner, Tim Raue, Frank Rosin und Alexander Herrmann bei „The Taste“ am 15. November in den Wahnsinn.

Bayrisches Absurdistan – verrückt sein erwünscht

Die Lose in Runde eins sind der Speisekarte aus dem „ROSI“ entnommen und lassen die Köche und ihre Kandidaten bei „The Taste“ ziemlich dumm aus der Wäsche schauen. Sie dürfen kochen, was sie wollen, aber es muss a) typisch bayerisch sein und b) zum Namen aus der Speisekarte passen. Die sind ziemlich verrückt.

Am schlimmsten hat es das grüne Team erwischt. Ihr Motto lautet „Stamperl in Latex“ – was soll das sein? Die 29-jährige Hobbyköchin Vishi aus dem Team Alexander Kumptner spricht aus, was alle denken: „Ich finde das Thema richtig beschissen.“

„The Taste“ – Kochen wie im Swingerclub

Ihr Teamchef meint verzweifelt: „Das hört sich a bisserl nach Swingerclub an. Wie stellt der sich das vor, soll ich ein Kondom über ein Schnapsglas ziehen?“ Allein Daniel aus dem Team von Frank Rosin kommt sofort eine kreative Idee. Das Motto von Team Blau lautet „Magic Mushrooms“, also baut der Familienvater aus Iserlohn einen Joint aus Flioteig, den er mit einer würzigen Pilzfarce füllt.

Trotz aller Hürden bringen alle 13 Kandidaten etwas Leckeres auf den Löffel, und Markus Stöckle tut sich beim Bewerten nicht leicht. „Sehr schwierig. Das Niveau ist unglaublich, da kann jeder megastolz sein, auf das, was er da gemacht.“ Dann dreht er langsam den Siegerteller um, und Nina aus dem Team Rot von Tim Raue johlt vor Freude: Mit ihrer Vorstellung zum Thema „Kaiser Eier“, einer süßen Komposition aus Ei-Nockerl, Vanille, Zuckerwatte und Knallbrause, konnte sie auftrumpfen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Nina bekommt nicht nur einen goldenen Stern und ist sicher in der nächsten Runde, obendrauf spendiert ihr „The Taste“ einen fetten Side-by-Side-Kühlschrank mit eingebautem LED-Screen. Dieser Sieg im Einzelkochen lohnt sich doppelt.