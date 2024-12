„The Taste“: Irre Überraschung im Finale! DAS gab es noch nie

In der Sat.1-Show „The Taste“ reicht kein komplettes Gericht – hier entscheidet nur ein Löffel über Sieg oder Niederlage. Knifflig? Absolut. Doch genau das macht diese Kochshow so besonders! Am Mittwochabend (18. Dezember) wird es besonders spannend, denn das große Finale der 13. Staffel steht an.

Und was wäre ein Finale ohne eine Überraschung, die alle aus den Socken haut?

Premiere bei „The Taste“

In neun Folgen haben Profi- und Hobbyköche die Jury mit ihren kleinen, aber feinen Geschmackskompositionen auf dem Löffel zu überzeugen versucht. Ihr Ziel: Der Titel als beste Köchin oder Koch der Staffel und 50.000 Euro Preisgeld. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn neben der Jury müssen die Kandidatinnen auch immer wieder hochkarätige Gastjuroren beeindrucken.

Im Finale geht es nochmal um alles. Moderatorin Angelina Kirsch sorgt gleich nach Auftakt der Sendung für Gänsehaut: „Sowas wie heute haben wir bei ‚The Taste‘ noch nie gehabt. Es ist wirklich eine echte Premiere.“ Die Spannung steigt und auch eine Kandidatin aus Team Raue hat schon eine Vermutung: „Da kommt sicherlich nochmal so ein Hochkaräter.“ Aber weit gefehlt!

„The Taste“: Profikoch fehlen die Worte

Stattdessen betritt eine ganz besondere Gastjurorin die Bühne: Mona Hiermaier, die amtierende Gewinnerin der 12. Staffel. „Boah, ich habe Gänsehaut“, gesteht Juror Alexander Kumptner mit sichtlicher Begeisterung. Und auch Mona selbst ist sprachlos: „Das ist Wahnsinn, dass ich jetzt hier bin.“

Noch vor einem Jahr war sie diejenige, die mit ihren Löffeln die Jury um den Finger wickelte. Drei von vier Juroren stimmten für ihren Sieg und nun steht sie als Gastjurorin selbst in der Verantwortung. „Es fühlt sich gleich an, aber auch ein wenig anders, dass ich jetzt in dieser Rolle stecke. Es macht unglaublich Spaß, hier zu sein, ich freue mich!“

Für Mona eine echte Premiere: Während sie in ihrer Staffel nur ihre eigenen Kreationen probieren durfte, kann sie nun auch die Löffel der aktuellen Kandidaten kosten. Kumptner, ganz offensichtlich ein großer Mona-Fan, bringt es auf den Punkt: „Mona ist ja meine Herzensköchin, muss ich ehrlich sagen.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer das Duell der Löffel gewinnt, erfahren Fans ab 20:15 Uhr auf Sat.1. Und wer nicht live einschalten kann, findet die komplette Folge von „The Taste“ danach in der Joyn-Mediathek.