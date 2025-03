„Real Housewifes of Munich“: Keine 2. Staffel? RTL spricht Klartext

Riesenvillen, fette Karren und Luxusmarken ohne Ende – willkommen bei den „Real Housewives of Munich“. Lange hat es die USA vorgemacht: Das Leben reicher Frauen dokumentiert, die sich oft die Frage stellen, was sie als Nächstes anschaffen wollen. Und das mit großem Erfolg!

Seit 2006 schreibt die Reality-Show TV-Geschichte! Dabei startete alles mit den Schönen und Reichen in Orange County, Kalifornien. Danach folgten Ableger, u. a. in New York, Beverly Hills und sogar Dubai!

Dass Deutschland auch ein Stück vom Kuchen haben möchte, wundert kaum. 2024 ging es also in die Maximilianstraße, Münchens teuerstes Pflaster. Im Fokus standen: Carina (33), Lili (38), Seher (38), Natalie (37), Pegah (31) und Joana (46) – Frauen mit Geschäftssinn und einem hohen Kontostand.

Doch wer glaubt, dass sich Reiche weniger zoffen als hungrige Stars im „Dschungelcamp“, der irrt. Denn Zoff und Zank gab es allemal.

„The Real Housewifes of Munich“: Fans müssen aufhorchen

Die erste Staffel von „The Real Housewives of Munich“ fiel mit sechs Folgen eher mau aus. Am Ende einer „Housewives“-Staffel dürfen sich Fans eigentlich auf eine Reunion freuen – doch der Münchner Ableger verzichtete komplett darauf. Warum? RTL erklärt auf unsere Anfrage wie folgt: „Eine Wiedersehensshow ist ein fester Bestandteil vieler Reality-Formate, aber nicht in jedem Fall gesetzt. Für die 1. Staffel von ‚The Real Housewives of Munich‘ haben wir uns dazu entschieden, die Staffel ohne eine Reunion abzuschließen.“

Doch wie geht es mit den Münchner Damen weiter? Wird es eine zweite Staffel geben oder sind die Geschichten bereits auserzählt? RTL legt die Karten auf den Tisch. „Leider hat das Interesse unserer Streamer:innen am Leben der ‚Real Housewives of Munich‘ nicht über die ganze Staffel angehalten. Deshalb haben wir entschieden, das Format nicht fortzusetzen“, so der Sender weiter. Ein Schlag in die Magengrube für alle Fans des Formats!

Warum das Konzept in den USA, Australien und den arabischen Emiraten funktioniert und hierzulande nicht, lässt sich nur erahnen. Ob es am Cast liegt oder vielleicht doch einfach an Deutschlands Neidkultur? Schade ist es allemal!

Fans von „The Real Housewives of Munich“ können die erste Staffel jederzeit auf RTL+ streamen.