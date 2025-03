RTL überrascht mit großer Neuerung – „Das gab’s noch nie“

Schlag auf Schlag – erst kürzlich wurden die Kandidaten sowie die Verführer der diesjährigen „Temptation Island“-Staffel bekanntgegeben. Doch das war noch längst nicht alles! Am Freitag überrascht die RTL-Produktion auf Instagram mit einer Neuerung, die es so zuvor noch nie gegeben hat: Es wird erstmals ein fünftes Paar geben, dass sich dem Beziehungstest unterzieht!

Somit werden auch Natalie und Patrick getrennt voneinander in zwei Villen mit je zwölf Verführern des anderen Geschlechts einziehen. Bleibt abzuwarten, ob dieses Experiment die Beziehung nachhaltig stärkt oder ob die Paare anschließend getrennte Wege gehen.

RTL: Das sind die fünf Paare

Auch diese Paare stellen sich dem Treuetest: Danka und Kevin aus Südlohn, Hillary und Jamy aus Hamburg, Raffaela und Jeremy aus der Nähe von Stuttgart sowie Saskia und Enrico aus Duisburg. Für sie ist das TV-Geschehen noch völliges Neuland, genau wie für die meisten Verführer. OnlyFans-Model Leonie aus Amberg wäre sogar bereit, sich zu verlieben, wenn sie ihren Mr. Right findet. Ganz anders sieht es hingegen bei Verführerin Jade Übach aus. Die Reality-Bekanntheit war bereits in einigen TV-Formaten zu sehen und weiß zumindest grob, was auf sie zukommt.

Diese Neuerung gibt die Produktion nun auf ihrem Instagram-Account bekannt. Dort heißt es: „DAS gab es bei Temptation Island noch nie! Wir stellen unser fünftes Paar in dieser Staffel vor: Natalie hat Patrick auf der Geburtstagsparty von einem gemeinsamen Freund kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt war sie noch in einer Beziehung und es hat nicht gepasst. Zwei Jahre später hat es dann doch gefunkt und die beiden leben gemeinsam mit ihrem Hund in Marbella. Jetzt wollen sie ihre Beziehung und das Vertrauen auf die Probe stellen.“

RTL: Zuschauer sind vollends begeistert

Die Fans sind nach dieser Nachricht völlig aus dem Häuschen und können es kaum erwarten, dass die neue Staffel endlich über die TV-Bildschirme flimmert:

„Das gabs noch nie, beschreibt die gesamte Staffel einfach super!“

„Wir dachten schon die ganze Zeit in unserer Staffel, dass ein fünftes Paar dazu kommt. Sehr cool!“

„Ich hab mir immer schon ein fünftes Paar gewünscht!“

„Es wird spannend!“

„Diese Staffel ist einfach nur verrückt!“

„Wenn jetzt auch noch wirklich was passiert mit mehr Dates und man nicht nur belanglose Ausschnitte sieht, wird es echt eine gute Staffel!“

Die siebte Staffel von „Temptation Island VIP“ flimmert ab dem 20. März immer donnerstags bei RTL+ über die TV-Bildschirme. Die Zuschauer dürfen sich in diesem Jahr auf 13 Folgen sowie ein großes Wiedersehen freuen.