RTL lüftet Geheimnis – Trash-TV-Fans vollkommen sprachlos – „Wilde Nummer“

Die Spannung steigt – die siebte Staffel von „Temptation Island“ steht in den Startlöchern. In wenigen Tagen startet für vier Paare der große Treuetest des Reality-TVs. Dabei verbringen sie zwei Wochen getrennt voneinander in einer Villa. Der Haken: Sie sind dabei nicht allein, sondern in Gesellschaft von je zwölf verführerischen Singles. Wie soll man da bloß widerstehen?

Neben den diesjährigen Liebespaaren hat RTL nun auch endlich die flirtlustigen Verführer bekanntgegeben. Auch einige bereits bekannte Gesichter konnten eingefleischte Reality-TV-Fans dabei entdecken. Eine der diesjährigen Verführerin ist „Bachelor“-Bekanntheit Jade Übach. Dass sie die perfekte Besetzung für das RTL-Format ist, begründet sie gegenüber dem Sender wie folgt: „Ich flirte sogar bei Aldi an der Kasse!“

RTL: „Temptation Island“-Verführer sind bekannt

Während Go-Go-Girl Vanessa aus Leipzig die Männer mit Lapdances rumkriegen möchte, ist Leticia aus Ravensburg für Alles offen, wie RTL verrät: „Sie hat keine Hemmungen und würde einfach schauen, wie weit der Mann gehen würde.“ Auch unter den Männern kann man ein bekanntes Gesicht erspähen: SixxPaxx-Tänzer Marvin Manson. Der Tänzer möchte bei den Frauen mit seinem Charakter und dem nötigen Taktgefühl punkten. Basketballer Jordan möchte mit seiner natürlichen Anziehungskraft bei den vergebenen Frauen punkten, wohingegen Feuerwehrmann Romano auf seinen Job setzt.

Auf dem „Temptation Island“-Instagram-Account wird der Verführer-Cast vorgestellt. Darunter heißt es: „Es wird leidenschaftlich und emotional … Denn die Paare verbringen zunächst auf „Temptation Island“ getrennt von- und ohne jeglichen Kontakt zueinander eine unvergessliche Zeit in zwei traumhaften Villen voller Versuchungen. Mit ihnen leben jeweils mehrere unwiderstehliche […] Verführer, die den Vergebenen die Zeit versüßen und nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen.“

RTL: Fans sind sich uneinig

Die Meinungen sind jedoch zwiegespalten. Während die einen vollkommen überzeugt von den Verführern sind, haben andere etwas auszusetzen:

„Ich finde es hart, dass die ganzen jüngeren Damen teilweise so viel machen lassen haben, sodass sie viel älter aussehen.“

„Krasser Cast! Ich bin gespannt auf eure Skills Ladys and Gentlemans.“

„Wilde Nummer!“

„Kann es kaum erwarten!“

„Gibt es auch noch natürliche Frauen, um die Männer zu verführen oder werden die im Vorfeld direkt aussortiert?“

„Mehr Plastik als in allen Weltmeeren!“

Die siebte Staffel von „Temptation Island VIP“ flimmert ab dem 20. März immer donnerstags bei RTL+ über die TV-Bildschirme. Die Zuschauer dürfen sich in diesem jahr auf 13 Folgen sowie ein großes Wiedersehen freuen.