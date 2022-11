„The Masked Singer“-Star Ruth Moschner im Finale völlig fertig – „Brauche dringend eine Therapie“

Am Samstagabend (05. November) wurde das Rätsel um die „The Masked Singer“-Masken endlich gelöst. Nach und nach enttarnten sich die vier Finalisten und sorgten damit für die ein oder andere Überraschung beim Publikum. Und auch das Rateteam rund um Ruth Moschner hatte an der ein oder anderen Maske zu knabbern.

Ruth Moschner gehört zu „The Masked Singer“, wie die Masken selbst. Der Platz in der Mitte des Jury-Pults ist Show für Show mit ihrem Namensschild versehen. Dementsprechend ist sie mittlerweile aber auch Expertin in Sachen Indizien und Recherche. Keiner kniet sich so in das Rätseln über die Identitäten rein, wie sie. Doch wird ihr das jetzt zum Verhängnis?

„The Masked Singer“-Star Ruth Moschner völlig fertig

Während des großen Finales haut Ruth Moschner nochmal alles raus. Immer wieder beschreibt sie ihren Kollegen Riccardo Simonetti und Judith Williams ihr wilde Theorien, ausgeklügelte Internetrecherchen und Indizienanalyse. So kommt es auch, dass sie bei den Masken nicht nur einen Namen, sondern gleich mehrere Vermutungen hat.

Schwer tut sie sich jedoch beim Werwolf. Und damit ist sie nicht alleine: Auch das Publikum und die Gastjuroren verzweifeln daran herauszufinden, wer sich hinter dieser Maske verbirgt. Ganz im Gegenteil zu Rosty. Da sind sich vor allem die Fans sicher, dass es Rick Kavanian sein muss. Und das treibt Ruth Moschner fast in den Wahnsinn.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Ruth Moschner bedankt sich nach dem Finale bei allen Beteiligten.

„The Masked Singer“-Star Ruth Moschner spricht von „Therapie“

Nach einem der Auftritte von Rosty ist sich auch Riccardo Simonetti sicher: Es könnte tatsächlich Schauspieler Rick Kavanian sein! Für Ruth Moschner ist diese Aussage zu viel. Sie sagt sofort: „Wenn es wirklich Rick Kavanian ist, dann brauche ich dringend eine Therapie, weil den habe ich ja schon vor der Sendung genannt“. Und tatsächlich steckt hinter Rosty der vermutete Komiker.

Ein ernstes Wörtchen hat Ruth Moschner anschließend noch mit dem Ork alias Nora Tschirner zu reden. Diese war im großen Finale nämlich ein Überraschungsgast und setze sich prompt mit ins Rateteam. Auf Instagram schreibt sie unter dem Beitrag: „Danke auch an den Ork für das phänomenale Ablenkungsmanöver – das ist next level und Du bist hiermit ein noch größerer TMS-Nerd als ich. Liebe es! Anzeige ist raus!“.

Mehr Themen:

Der Gewinner der siebten Staffel von „The Masked Singer“ heißt am Ende des Abends aber Daniel Donskoy alias der Maulwurf. Den hatten die Fans ebenfalls unter der Maske vermutet.