Rea Garvey: Am Tag nach „The Masked Singer“ herrscht traurige Gewissheit

Samstagabend (30. November) zur Prime-Time: Die elfte Staffel von „The Masked Singer“ startet auf ProSieben, aber der einstige Glanz scheint zu verblassen. Wo früher Top-Quoten gefeiert wurden, bleibt nun die Begeisterung auf der Strecke. Nach der zweiten Folge herrscht Gewissheit – die Show kämpft mit sinkendem Interesse.

In den Anfangsjahren war „The Masked Singer“ ein Garant für Spannung und Überraschung. Doch die aktuelle Staffel mit Matthias Opdenhövel, Rea Garvey & Co. zeigt, dass die Luft raus ist. Bereits die Auftaktsendung in der vergangenen Woche dürfte den Sender unzufrieden gestimmt haben, wie wir berichteten.

„The Masked Singer“: Jetzt gibt es keine Zweifel mehr

Mit nur 1,05 Millionen Zuschauern und 320.000 in der begehrten Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen, erzielte die Show laut den Zahlen von „DWDL“ ein Allzeit-Tief. Ein Ergebnis, das bei ProSieben sicherlich nicht für Jubelstürme sorgt. Auch die Konkurrenz hatte es schwer. RTLs „Eltons 12“ schnitt mit 1,21 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,6 Prozent bei den Jüngeren nur marginal besser ab.

Beide Shows mussten sich im Show-Triell jedoch Florian Silbereisens „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ geschlagen geben, das mit 4,49 Millionen Zuschauern und 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich vorne lag. Überraschend schnappte sich Sat.1 den Primetime-Sieg bei den Jüngeren: „Harry Potter und der Orden des Phönix“ lockte eine halbe Million junge Zuschauer vor die Bildschirme und erreichte 12,2 Prozent Marktanteil.

Eine Leistung, die selbst Silbereisen nicht toppen konnte. Während Sat.1 bei den jungen Zuschauern triumphierte, sicherte sich das ZDF den Gesamtsieg. „Helen Dorn“ erreichte beeindruckende 5,30 Millionen Zuschauer und 22,7 Prozent Marktanteil. Die Krimi-Fans blieben treu, auch wenn die jungen Zuschauer fehlten.

