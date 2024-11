Die dampfende Lok bei „Masked Singer“: Fans erkennen SIE sofort

Ein neues Rate-Team und neue Kostüme sollen nicht die einzigen Besonderheiten sein: Die Rate-Show „The Masked Singer“ ist mit Staffel 11 in eine neue Runde gestartet und vollzieht einen vollständigen Tapetenwechsel: es gibt einen neuen Spielmodus. Es wird um die Wette gerätselt. Im festen Rate-Panel sitzen dieses Mal Palina Rojinski und Rea Garvey.

Brandneu: In den sechs Live-Shows von „The Masked Singer“ werden Palina Rojinski und Rea Garvey von wöchentlich wechselnden Rate-Duos herausgefordert, die ebenfalls versuchen die maskierten Sänger zu enttarnen. Wer löst das Rätsel um die Prominenten unter den einzigartigen Masken zuerst?

„The Masked Singer“: Alte Traditionen neu interpretiert

Auch in dieser Staffel bleibt Matthias Opdenhövel den Zuschauern von „The Masked Singer“ erhalten. Gebrauchsspuren? Fehlanzeige! Der Moderator führt mit neuer Energie und gewohnt euphorisch durch den Abend. Vor Beginn der Erfolgs-Show sagte er: „Palina und Rea sind natürlich geballte Rate-Power, aber auch unsere Gästeteams sind alle sehr ehrgeizig. Das wird ein schöner Fight um die meisten Enttarnungs-Points. Ich freue mich drauf!“

Alt trifft Neu – alter Moderator, neue Masken. Auch dieses Jahr sind die Masken wieder kreativ und extraordinär. Mit dabei sind: Feuersalamander, Schneemann, Willy W., Panda, Nashorn, Lady Ananas, Qualle, Lauch, Pirat und Lokomotive. Zum Auftakt gab es direkt zwei Shows am Samstag, 23. November, und am Sonntag, 24. November. Schon in der ersten Folge musste das Nashorn, also Ex-Handballspieler Pascal Hens, „The Masked Singer“ verlassen. In der zweiten Folge flog der Lauch, Moderatorin Madita van Hülsen, heraus.

Nächster Halt „The Masked Singer“: Die Lokomotive

Die Lokomotive startet mit Volldampf durch. Zusammen mit Lady Ananas zählt sie dieses Jahr zu den aufwendigsten Kostümen von „The Masked Singer“. In den bisherigen Shows wurden bereits einige Hinweise geteilt: die besten Tage der Lokomotive sind schon vorbei, früher war sie der große Star auf den Schienen und reiste in der Welt herum und will es auf der „The Masked Singer“-Bühne nochmal wissen. Als Indiz wird „West Side Story“ eingeblendet.

Bisher wurden schon einige Vermutungen darüber angestellt, wer sich hinter der Maske verstecken könnte: Anke Engelke, Ute Lemper, Tahnee und Juliette Schoppmann. Unter einem Beitrag auf dem Instagram-Account von „The Masked Singer“ stellen die Fans aber beinahe einstimmig eine andere Vermutung an: Ireen Sheer.

„The Masked Singer“ läuft wie gewohnt immer samstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und ist jederzeit auf Joyn abrufbar.