„The Masked Singer“: Vor Staffelstart – Zuschauer enttäuscht „Das gefällt mir jetzt schon nicht“

Die Masken sind poliert, die Kostüme gebügelt, und die Geheimnisse brodeln – „The Masked Singer“ steht in den Startlöchern für eine neue Staffel! Doch während die Spannung steigt, sind nicht alle Fans begeistert. Was brodelt da im Vorfeld der Show?

Die beliebte Show „The Masked Singer“ kehrt am Samstagabend (23. November) mit ihrer 11. Staffel zurück und sorgt bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff. Diesmal verspricht die Sendung ein besonderes Highlight: ein spannendes Rate-Battle zwischen zwei prominenten Teams. Doch nicht alle Zuschauer sind davon überzeugt.

„The Masked Singer“: Neuerung löst Debatte aus

Seit 2019 begeistert die Show das Publikum, indem Prominente in fantasievollen Ganzkörperkostümen gegeneinander antreten. Dabei versuchen sie, die Jury und das Publikum mit ihren Gesangskünsten zu beeindrucken, während Hinweise zur wahren Identität der Sänger in kleinen Videos versteckt sind. Am Ende entscheidet das Publikum, wer die Maske ablegen muss.

+++ Große Änderung bei „The Masked Singer“ – ProSieben lässt die Bombe platzen! +++

Auf Instagram heizt der offizielle Kanal der Show die Vorfreude weiter an: „Was passiert hier? Yvonne Catterfeld & Kamrad vs. Rea & Palina. Das ultimative Rate-Battle! Doch was passiert, wenn die Rate-Duos danebenliegen? Und was gibt’s, wenn sie richtig liegen? Raten, rätseln, reinschalten!“ Diese Ankündigung hat sowohl Neugier als auch Skepsis geweckt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Reaktionen der Fans sind gespalten. „Voll cool, dass es in der neuen Staffel zwei Rateteams geben wird“, kommentiert ein Fan. Ein anderer bleibt skeptisch: „Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von einem Rateteam-Battle halten soll, aber ich bin offen dafür.“

Weitere Kommentare auf Instagram lauten:

Ich glaube, das gefällt mir jetzt schon nicht. Der Fokus sollte auf den Masken liegen – nicht auf den Promis, die sie erraten.

Ich finde es sehr schade, dass das Rateteam jetzt schon verraten wird. Ich würde es besser finden, wenn es erst in der Sendung passiert.

Langweilig. Immer dieselben Hotten Totten.

Bin gespannt! „The Masked Singer“ wird nicht mehr so sein, wie man es kennt.

Ob das neue Konzept die Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten.