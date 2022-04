„The Masked Singer“: Es ist offiziell! „The Voice“-Star unterstützt Rateteam

Nicht mehr lange, dann geht es ins Finale für die Masken von „The Masked Singer“ 2022. Bevor allerdings der nächste Promi enttarnt wird, geht es zunächst darum, wer im Rateteam neben Ruth Moschner und Rea Garvey Platz nehmen darf.

Am Mittwochnachmittag (13. April) enthüllte Pro7 endlich, wer in der fünften Show von „The Masked Singer“ 2022 am Ratepult sitzen wird.

„The Masked Singer“ 2022: Überraschung! ER unterstützt Ruth Moschner und Rea Garvey

Die Fans dürfen sich freuen, nachdem in der vierten Show Ex-„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis miträtselte, ist es diesmal Sänger Nico Santos.

--------------------------------------------

Das ist „The Masked Singer“:

„The Masked Singer“ wird seit 2019 bei ProSieben ausgestrahlt

Aktuell läuft die sechste Staffel

Die bisherigen Sieger hießen Max Mutzke, Tom Beck, Sarah Lombardi, Sasha und Alexander Klaws

Moderiert wird „The Masked Singer“ von Matthias Opdenhövel

Die Idee für „The Masked Singer“ kommt aus Korea. Dort heißt die Show „King of Mask Singer“

--------------------------------------------

Als Coach bei „The Voice of Germany“ kennt sich Nico Santos bestens in Sachen Musik aus. Neben seiner eigenen Musik schreibt er auch noch für andere Künstlerinnen und Künstler.

Nico Santos, hier im November 2021, ist als Rategast bei „The Masked Singer“ 2022 dabei. Foto: IMAGO / Future Image

„The Masked Singer“ 2022: Nico Santos ist im Halbfinale als Rategast dabei

Mit seiner langjährigen Musikkarriere dürfte er außerdem ein gutes Gehör mitbringen und so vielleicht Gorilla, Seestern, Dornteufel, Zebra, Ork oder Discokugel auf die Schliche kommen.

--------------------------------------------

Mehr zu „The Masked Singer“:

--------------------------------------------

Ob ihm seine Erfahrung am Ende weiterhilft, erfahren die Zuschauer am Samstagabend (16. April) um 20.15 Uhr bei Pro7. Eine, die auch in Staffel sechs immer noch Schwierigkeiten beim Enttarnen hat, ist „The Masked Singer“-Star Ruth Moschner. Wer die Moderatorin auch nach der Show gedanklich nicht loslässt, erfährst du hier. (sj)