„The Masked Singer“-Star Ruth Moschner ganz verzweifelt: „Macht mich wahnsinnig“

Was ist denn bei Ruth Moschner los? Der „The Masked Singer“-Star ist völlig verzweifelt und wendet sich jetzt an Fans auf Instagram.

So kennt man „The Masked Singer“-Jurorin Ruth Moschner eigentlich nicht. Ganz verzweifelt spricht sie jetzt zu ihren Fans auf Instagram. Der Grund ist die Prosieben-Show „The Masked Singer“ in der sie jeden Samstag mitfiebert und überlegt, welche Promis unter den Masken stecken könnte.

Doch genau eine Maske hat es ihr besonders angetan und bringt sie zur Verzweiflung.

„The Masked Singer“-Star gibt zu: „Macht mich wahnsinnig“

Schuld an Ruth Moschners Verzweiflung ist die Maske des Orks, wie sie in ihrer Instagramstory erzählt. Sie geht sogar so weit, dass sie nach der Sendung am Samstagabend in ihrem Hotelzimmer weiter recherchiert, wer es sein könnte. Fest steht: Ruth Moschner ist ein riesiger Fan vom Ork und möchte auf jeden Fall dahinter kommen, welcher Promi sich unter der Maske verbirgt.

Diese Maske bereitet ihr besonderes Kopfzerbrechen. Foto: ProSieben / Julias Feldhagen

Das ist Ruth Moschner:

Ruth Isabel Moschner wurde am 11. April 1976 in München geboren

Von März 2004 bis Mai 2005 moderierte Ruth die RTL2-Show „Big Brother“

Neben Dieter Bohlen und André Sarrasani saß sie 2007 in der Jury von „Das Supertalent“

Von 2014 bis 2018 moderierte Ruth Moschner die Vox-Sendung „Grill den Henssler“

Seit Juli 2019 ist sie Teil des deutschen „The Masked Singer“-Rateteams

Bei Sat.1 moderiert Ruth Moschner seit Oktober 2020 das „Buchstaben Battle“

Ihre Faszination für den Ork erklärt Ruth so: „Der Ork macht mich wahnsinnig. Das ist echt so krass, wie gut er performt und wie wahnsinnig krass der uns an der Nase herumführt. Ich bin ein Mega-Fan. Ich glaube, wir haben wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer, wer der Ork ist und das find ich total cool“, kichert sie.

Wer versteckt sich hinter der Maske von „Der Ork“ bei „The Masked Singer“ 2022? Foto: ProSieben/Julia Feldhagen

Der Ork scheint bei „The Masked Singer“ nicht nur bei Ruth Moschner sehr beliebt zu sein. Alles, was du zu der Maske erfahren musst, liest du hier.