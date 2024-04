The Masked Singer: ProSieben-Zuschauer sicher – dieses Geheimnis steckt hinter dem Flip Flop

Die neue Staffel von „The Masked Singer“ ist in vollem Gange und die Rätselleitungen der ProSieben-Zuschauer und Fans laufen nicht nur an den Samstagabenden heiß. Mit der aktuellen 10. Staffel feiert die Rate-Sendung bereits ihr erstes Jubiläum und wartet dafür mit besonders kreativen Masken auf.

Eine der geheimnisvollsten ist dabei sicher der Flip Flop. Das aufwendige Kostüm sorgte bisher vor allem mit Gute-Laune-Songs auf der „The Masked Singer“-Bühne für Stimmung, hat dabei bereits eine männliche Stimme offenbart. Viele ProSieben-Zuschauer sind sich deshalb mittlerweile sicher, wer wirklich in dem Flip Flop steckt.

The Masked Singer: Flip Flop gibt Rätsel auf

Mit dem „The Masked Singer“-Teilnehmer namens Flip Flop haben sich die Macher in dieser Staffel besonders viele Mühe gegeben. Das verrückte Kostüm wirft nicht nur die Frage auf, welcher Sänger dahinter steckt, sondern auch einige andere, wie ProSieben auf X (vorher Twitter) zusammenfasst: „Warum hat der Flipflop erst blaue, dann orangene Arme? Warum hat sich seine Augenfarbe verändert? Und warum klang die Stimme so anders? Fragen über Fragen. Antworten gibt’s heute Abend, ab 20:15 Uhr. Vielleicht“, rührt der Sender am Samstag (20. April) die Werbetrommel für die neue Folge.

Doch so geheimnisvoll, wie der Sender aus München tut, ist der Flip Flop für eingefleischte Zuschauer wohl gar nicht. Auf Instagram meinen viele schon vor Beginn der Show, das Rätsel um den Badelatschen gelöst zu haben.

The Masked Singer: Geheimnis gelüftet!

So vermuten viele unter dem Instagram-Beitrag von Samstag, dass es sich bei dem Sänger hinter dem Flip Flop um zwei verschiedene Personen handelt – genauer um die Zwillingsbrüder Roman und Heiko Lochmann!

„Die Lochis wechseln sich jede Woche ab. Einmal der lachende und dann war es der mit der Zahnlücke“ und „Das sind ganz sicher HE/RO. Heiko hat die Seite mit den blauen Augen und Roman die mit den orangefarbenen“ sind nur zwei der vielen Vermutungen. Obwohl die Musikkarriere der Lochis, die seit Ende 2020 unter dem Namen „HE/RO“ weiter aktiv sind, seit einiger Zeit stillsteht, erkennen viele Fans die Stimmen der beiden noch immer wieder. „Sie wechseln sich jede Show ab, damit man nicht so schnell drauf kommt, weil man aber die Stimmen seit mittlerweile vielen Jahren hört und kennt, weiß man, dass es die beiden sind“, schreibt etwa eine Instagram-Nutzerin.

Den nächsten Auftritt des Flip Flop kannst du um 20.15 Uhr bei „The Masked Singer“ auf ProSieben oder in der Mediathek bei Joyn sehen.