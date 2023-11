Der Zirkusdirektor bei „The Masked Singer“: Erster Verdacht kommt auf

Steckt ER unter der Maske des Zirkusdirektors?

Bald hat das Warten für alle Fans von „The Masked Singer“ endlich ein Ende! Am 18. November startet die neunte Staffel bei ProSieben. Und die wird es in sich haben. Denn es soll die geheimnisvollste Ausgabe sein, die je über die Bildschirme geflimmert ist. Einen Protagonisten kennen die Zuschauer allerdings schon: Den Zirkusdirektor. Die Spekulationen sprengen jeglichen Rahmen.

„The Masked Singer“: Zirkusdirektor wirft Fragen auf

„Noch nie war eine Staffel von ‚The Masked Singer‘ so geheim, wie in diesem Jahr. Nicht nur die Identitäten unter den Masken bleiben in diesem Herbst unter Verschluss. Auch die Masken selbst, so munkelt man, werden erst in Show 1 verraten“, heißt es auf der Website des Senders. Und das merken die Fans deutlich.

Anders als in den anderen Jahren verrät ProSieben bis dato nämlich nur eine Maske, die des Zirkusdirektors, vor Staffelbeginn. In den sozialen Medien gibt es zwar einige Ratespiele mit Hinweisen auf die restlichen Masken, doch sonderlich schlau werden die Fans nicht. Doch nun kommt ein erster Verdacht auf, wer hinter dem Zirkusdirektor stecken könnte.

„The Masked Singer“: Zuschauer tippen auf IHN

Auf Instagram veröffentlicht die Redaktion von „The Masked Singer“ ein Bild von dem Zirkusdirektor. Damit verkünden sie, dass er vor dem Start der neunte Staffel noch „einen kleinen Ausflug zur Wok WM 2023“ machen wird. Das scheint Hinweis genug für viele Fans, dass sich Moderator Elton unter der Maske befinden könnte. Auf Facebook und Instagram überschlagen sich die Kommentare zu dieser Vermutung. Ob die Zuschauer richtig liegen, wird sich bald zeigen.

ProSieben zeigt die neue Staffel von „The Masked Singer“ ab dem 18. November 2023 im TV-Programm und auch in der Mediathek bei Joyn.