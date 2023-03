„The Masked Singer“: ProSieben präsentiert zwei Masken – Fans stellen eindeutige Prognose

Am Dienstag (14. März 2023) geht es bei „The Masked Singer“ Schlag auf Schlag. Nachdem die Fans seit Wochen und Monaten auf die neue Staffel der beliebten ProSieben-Sendung warten, bekommen sie jetzt endlich die ersten Masken zu sehen. Dabei enthüllt der Sender gleich zwei Figuren an einem Tag.

Die Fans von „The Masked Singer“ sind beim Anblick der neuen Masken total aus dem Häuschen. In den sozialen Medien kommentieren sie, was das Zeug hält, und haben natürlich schon die ein oder andere Vermutung darüber, welche Promis diese Staffel mitmachen. Die Zuschauer haben einen eindeutigen Verdacht.

„The Masked Singer“: „Der Igel“ und „Der Schuhschnabel“ werden enthüllt

Zwar startet die ProSieben-Show erst am 1. April 2023, doch die Fans bekommen jetzt schon einmal die ersten Einblicke in die kommende achte Staffel. Nachdem am Montag (13. März) „Das Seepferdchen“ vorgestellt wurde, sind es ein Tag später gleich zwei weitere Masken, die der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Zum einen zeigen die Macher der Show „Der Igel“, der bei den Fans zumindest schon jetzt sehr gut anzukommen scheint. In der Beschreibung eines Facebook-Beitrags heißt es: „Achtung pieksig! Dieses freaky Outfit strahlt bereits eine Menge Star-Appeal aus. Auf der großen Masked Singer Bühne möchte sie der Igel alle von den Stühlen reißen!“

Doch damit nicht genug! Eine weitere Maske wird am selben Tag enthüllt: „Der Schuhschnabel“ sorgt mit seinem aufwändigen, strahlend blauem Kostüm für Auffuhr bei den Zuschauern. Auf Social Media steht geschrieben: „Der Schuhschnabel möchte hoch hinaus! Den Schnabel halten wird er bei Masked Singer aber mit Sicherheit nicht! Was für eine Stimme versteckt sich wohl hinter dieser gefederten Rüstung?“

„The Masked Singer“-Fans mit eindeutigem Urteil

Doch wie kommen die neuen Masken bei den Zuschauern an? Schließlich dürfte es den Machern der ProSieben-Show alles andere als leicht fallen, sich immer neue Kostüme auszudenken und diese dann auch zu designen. Die Fans haben eine deutliche Meinung und auch eine Vermutung:

„Also, wenn das allein mit den Masken so weitergeht, wird das zumindest optisch die beste „The Masked Singer“-Staffel jemals. Akustisch werden wir’s ja hören.“

„Sieht sehr krass aus. Großes Lob bislang an die Kostümbildner.“

„Mir gefällt die Staffel jetzt schon. Ein Kostüm besser als das andere und ihr schafft es, von Staffel zu Staffel nochmal zu toppen.“

„Dieses Mal hat sich die Kostümherstellerin selbst übertroffen! Ein Kostüm schöner als das andere.“

Die erste Maske, die dieses Jahr gezeigt wurde, ist „Das Seepferchen“. Da haben die „The Masked Singer“-Fans sogar schon einen konkreten Verdacht, welche Promis sich darunter befinden könnte.