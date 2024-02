„The Floor“ (Sat.1) – Kandidat aus Teltow scheitert früh: „Okay das war’s. Scheiße“

Die privaten Sender überschlagen sich geradezu mit neuen Spielshows zur Prime Time. Auf das „1 Prozent Quiz“ mit Jörg Pilawa“ folgt donnerstags ab 20.15 Uhr auf Sat.1 nun das brandneue Format „The Floor“.

100 Menschen auf 100 Wissensfeldern spielen um 100.000 Euro. Die Kandidaten fordern sich gegenseitig zu Wissensduellen heraus. Moderiert wird der flotte Quiz-Spaß von Mattias Opdenhövel. Showstart ist Donnerstag, der 29. Februar.

So funktioniert das neue Quiz „The Floor“

Wer im Duell siegt, gewinnt das Feld des Gegners und vergrößert so seinen Radius auf dem digitalen Spielfeld. Der Verlierer muss das Spiel sofort verlassen. Nach sechs Wochen steigt das große Finale. In den einzelnen Ausgaben vorher erhält der Tagessieger 5.000 Euro. Eine Show im Stehen. „The Floor“ entscheidet per Zufallsgenerator, wer beginnen darf. Die allererste Kandidatin darf sich zwischen den Kategorien Deutsche Musiker, Apps, Küchenhelfer und Fische entscheiden.

Die Duellantinnen Natalia und Claudia dürfen den LED-Boden verlassen und kommen nach vorne zu Matthias Opdenhövel. Es geht darum, deutsche Musiker auf Fotos zu erraten. Claudia entscheidet die Runde für sich, möchte aber danach zurück auf den Floor. Als nächstes ist Game Designer Timo aus Teltow an der Reihe. Er wählt das Thema „Internationale Bands“ und somit Jeanette als Gegnerin. 45 Sekunden zählt die Uhr runter.

Kandidat Timo aus Teltow: „Okay das war’s“

Ist er zu nervös? Der 36-jährige erkennt weder ABBA, noch die Miami Sound Machine, kein Metallica, kein Wham!, keine Twenty One Pilots. Ständig sagt er „Weiter, weiter, weiter“. Nur Linkin Park hört er sofort raus. Doch das nützt nichts. Resigniert muss er seine Niederlage eingestehen: „Okay das war’s. Scheiße“.

Nur einen von sechs Songs erkannt. Ärgerlich, dabei hat er sich selbst für die Kategorie entschieden.