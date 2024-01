„Das 1 Prozent Quiz“ (Sat.1) mit Jörg Pilawa: DIESE Frage bringt fast alle Kandidaten zur Verzweiflung!

Das „1 Prozent Quiz“ auf Sat.1 verspricht am Donnerstag (18. Januar 2024) extrem lustig zu werden, dann auf der Promibank sitzen der Komiker Wigald Boning und die Moderatorin Panagiota Petridou, bekannt aus der VOX-Doku „Biete Rostlaube – Suche Traumauto“.

Die Fragen an die 100 Kandidaten im großen Rondell werden von Runde zu Runde schwieriger, denn das ist die Idee hinter dem schnellen Quiz: Die Aufgaben wurden repräsentativ an einem Vergleichspublikum getestet und ausgewertet.

„Das 1 Prozent Quiz“: Nur 30 Sekunden Zeit pro Frage

Jörg Pilawa startet mit der vermeintlich leichtesten Frage, bei der 90 Prozent der Deutschen richtig liegen. Dann wird es immer kniffliger. Oft geht es nicht nur um Wissen – auch Bilderrätsel, Wortspiele und Zahlenketten kommen vor, manchmal geht es um räumliches Denken und genaues Hinsehen. Innerhalb von 30 Sekunden ist die Antwort fällig.

++ „Das 1% Quiz“ – Kandidat mit Blackout. Hatte wohl ein Brett vorm Kopf. ++

Da kann es schnell passieren, dass selbst Wigald Boning, der sein Abitur mit der Note 1,6 abgeschlossen hat, ratlos aus der Wäsche schaut. Damit das Panagiota beim „1 Prozent Quiz“ nicht passiert, hat sie extra ihr „Okular“ dabei. Oder einfacher gesagt: Ihre Brille. Sicher ist sicher.

Bei der 45-Prozent-Frage bleiben 62 Kandidaten übrig, und die hat es in sich:

Welche beiden Buchstaben gehören an die Stelle der Fragezeichen?



nd_5 ch_2 na_4 na_1 ??_6 ei_3

Bei dieser Frage nehmen sage und schreibe 53 Leute einen Joker, das hat es so noch nie gegeben. Fünf Personen fliegen raus, das heißt nur vier Leute hatten die richtige Lösung parat. Hättest du es gewusst? Gleich kommt die Lösung.

Es gilt, die Buchstaben in der Reihenfolge der Zahlen zu sortieren, das ergibt das Wort „nacheinander„. Es fehlen die letzten beiden Buchstaben, also ist die Lösung „er„.

Auch Wigald und Panagiota hätten es nicht in die nächste Runde geschafft. Wie sieht es bei dir aus?

Die nächste Ausgabe vom „1 Prozent Quiz“ läuft am 1. Februar 2024 auf Sat.1. Vorher können Fans schon auf der offiziellen Quiz App fleißig üben.