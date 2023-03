„The Biggest Loser“: Schock am Set! Dreharbeiten werden unterbrochen – „Wir brauchen sofort einen Arzt!“

Die Kandidaten von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ haben nur ein Ziel: Endlich das Gewicht ihrer Träume erreichen! Durch hartes Training mit den Coaches und einer radikalen Essensumstellung wollen die Teilnehmer ordentlich abspecken. In Teams aufgeteilt, müssen sie aber auch das ein oder andere Spiel miteinander bestreiten.

Am Sonntagnachmittag (05. März) steht genau so ein Spiel bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ an. Dem Gewinnerteam bekommt einen Vorteile für das wöchentliche Wiegen von stolzen drei Kilo. Doch noch bevor der Wettbewerb starten kann, folgt plötzlich der Schock.

„The Biggest Loser“-Kandidatin liegt schreiend auf dem Boden

Das Spiel besteht darin Fässer mit kleinen Säckchen á drei Kilo abzuwerfen. Das Team, welches am meisten trifft, und die Fässer damit zum Umfallen bringen, gewinnt den Gewichtsvorteil für das wöchentliche Wiegen. Alle Kandidaten starten motiviert in die ersten Runden, doch dann passiert das, was keiner vorhersehen konnte.

Kandidatin Pia liegt plötzlich weinend und schreiend auf dem Boden und hält sich das Knie. Was war geschehen? Als sie gerade zum Wurf ausholen wollte, bremst sie mit dem falschen Bein ab und belastet ihr bereits kaputtes Knie so falsch, dass sie das Spiel sofort abbrechen muss. Besorgt nähern sich ihre Mitstreiter und Coaches. „Wir brauchen sofort einen Arzt!“, bittet Trainerin Sigrid Ilumaa verzweifelt.

Die 29-Jährige wird sofort vom Spielfeld abtransportiert. Vor allem Team-Kollege Torsten ist von den dramatischen Szenen und den schmerzerfüllten Schreien von Pia total mitgenommen. Weinend sitzt er am Spielfeldrand und muss den Schock erstmal verarbeiten.

Letztendlich möchte die Verletzte aber doch keinen Krankenwagen und braucht lediglich einen Moment der Ruhe. Camp-Arzt Dr. Jan Arndt möchte aber noch das MRT abwarten, bevor er gemeinsam mit den Coaches entscheidet, ob Pia weiterhin an der Sendung teilnehmen kann.

Mehr News:

Das Team von Pia beweist trotz des Vorfalls Stärke und gewinnt die Challenge. Dass aber nicht immer so viel Teamgeist spürbar ist, musste Kandidatin Matea am eigenen Leib erfahren. Wieso ihr alles zu viel wurde, liest du hier.

Sat.1 zeigt „Leben leicht gemacht – The biggest Loser“ 2023 sonntags am 17.15 Uhr im TV und online im Stream bei Joyn.