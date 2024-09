„The 50“: Neuer Cast enthüllt – ehemaliges Krawall-Paar auch dabei

Die zweite Staffel von „The 50“ steht in den Startlöchern und verspricht, das Reality-TV-Fieber in ungeahnte Höhen zu katapultieren. Prime Video hat den neuen Cast enthüllt, und die Mischung könnte kaum brisanter sein! Mit einem Preisgeld von 50.000 Euro im Visier treffen alte Bekannte, neue Rivalen und jede Menge Ex-Partner aufeinander – das Drama ist vorprogrammiert.

Die Liste der Teilnehmer liest sich wie ein Who-is-Who der Reality-Prominenz. Mit dabei sind Kader Loth und ihr Partner Ismet Atli, die sich den Herausforderungen ebenso stellen wie Aleksandar Petrovic und seine Ex Christina Dimitriou. Die beiden werden nicht nur um das Preisgeld kämpfen, sondern sich möglicherweise auch emotionalen Konfrontationen stellen müssen. Doch das ist nur der Anfang der explosiven Paarungen.

„The 50“: Eskalation am Set

Micaela Schäfer, Gina-Lisa Lohfink, und Verena Kerth bringen zusätzlichen Glamour in die Show, während Mike Heiter und seine Partnerin Leyla Lahouar sich ebenfalls den spannenden Challenges stellen werden. Doch auch hier ist Vorsicht geboten! Schließlich ist Mikes Ex-Freundin Laura Morante auch mit dabei.

Und als ob das nicht schon genug Zündstoff wäre, trifft der Gewinner der ersten Staffel, Paco, auf seine Verflossene Yeliz Koç. Diese wiederum wird nicht nur auf Paco, sondern auch auf eine andere Ex-Flamme treffen: Yasin Mohamed. Er wiederum begegnet in der Show einem alten Flirt: Jenny Elvers. Ob alte Romanzen neu entflammen oder in einem Desaster enden, bleibt abzuwarten.

Doch „The 50“ wäre nicht komplett ohne einige schockierende Wendungen. Laut „Bild“-Informationen soll Georgina Fleur bereits vorzeitig die Show verlassen haben.

Bei „The 50“ scheinen beinahe mehr Ex-Paare aufeinanderzutreffen als bei „Ex on the Beach“. Mit so viel Drama, Tränen und potenziellen Aufeinandertreffen von Ex-Partnern verspricht diese Staffel von „The 50“ mehr Spannung als je zuvor.