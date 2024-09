„Dschungelcamp“-Star Georgina Fleur: Skandal am Set von „The 50“

Am 31. August stand es endlich fest: In der Sommer-Ausgabe des „Dschungelcamps“ wurde Reality-Star Georgina Fleur zur Gewinnerin gekrönt. Damit sicherte sie sich nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch stolze 100.000 Euro Preisgeld. Während der Dschungel erst wieder im Januar kommenden Jahres seine Tore öffnen wird, geht es für Fleur Schlag auf Schlag weiter: Sie steht bereits in der nächsten TV-Show in den Startlöchern.

Für die zweite Staffel von „The 50“ reiste die 34-Jährige nun nach Frankreich. Doch nach wenigen Tagen ist schon wieder alles aus und vorbei. Fleur kassierte scheinbar einen Rauswurf!

„Dschungelcamp“-Star trifft Konsequenz

Nach dem Erfolg der ersten Staffel der Amazon-Prime-Video-Show „The 50“ sind die Dreharbeiten für die neuen Folgen bereits in vollem Gange. Das Konzept der Show ist einfach erklärt: 50 Reality-Stars kämpfen in Spielen um ein sattes Preisgeld von 50.000 Euro. Dabei lässt es sich die Produktion nicht nehmen, die Crème de la Crème der Reality-TV-Stars einzuladen – kein Wunder, dass dabei schon mal die Fetzen fliegen können.

Unter ihnen ist auch Georgina Fleur, die erst kürzlich mit dem Sieg in den Händen den Legenden-Dschungel verließ. Schon im südafrikanischen Camp kam es rund um die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin immer wieder zum Drama. Ihrem Namen soll sie nun erneut alle Ehre gemacht haben und bei „The 50“ für einen handfesten Streit gesorgt haben. Dabei ging sie scheinbar so weit, dass die Produktion einen folgenschweren Entschluss zog: Georgina musste die Show angeblich verlassen.

„Dschungelcamp“-Star soll für heftigen Streit gesorgt haben

Nach Angaben von „Bild“ soll es während der Dreharbeiten bei einem Zusammentreffen der Stars zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Georgina und Sam Dylan gekommen sein. Weitere Informationen der Zeitschrift offenbaren, dass Georgina die Kontrolle verloren habe und handgreiflich geworden sein soll. Ein Aussetzer mit Folgen.

Dabei wurde der Streit scheinbar sogar mit den Kameras aufgezeichnet. Nach Sichtung der Show-Verantwortlichen soll Georgina dann das Feld geräumt haben.

Auf Nachfrage von „Bild“ äußerte sich „The 50“ bisher nicht zu den Vorfällen, erinnerte lediglich daran, dass Gewalt in der Sendung nicht toleriert werde.