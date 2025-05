„Temptation Island“-Stars: Nachwuchs unterwegs? „Schauen wir mal, was läuft“

Auf RTL2 läuft derzeit wieder das Treuetest-Experiment der besonderen Art: Vier Paare stellen sich in der neuen Staffel von „Temptation Island“ der ultimativen Beziehungsprobe. Getrennt voneinander ziehen sie in zwei Villen, wo sie von flirtfreudigen Singles umgeben sind. Die zentrale Frage: Wer bleibt standhaft und bei wem bröckelt die Treue? Während einige Kandidaten den Versuchungen konsequent aus dem Weg gehen, lassen sich andere auf heiße Flirts ein.

Auch Nasrin und Josh wagten sich in der vergangenen Staffel 2024 an das Format – mit allem, was dazugehört: Drama, Eifersucht, Zweifel. Doch trotz (oder gerade wegen) der intensiven Erfahrung wirken die beiden heute gefestigter denn je. Und nun steht offenbar die nächste große Etappe an!

„Temptation Island“-Stars verraten es

Früher oder später erwischt es fast alle Paare: Der Wunsch nach Nachwuchs keimt auf. Wer hätte nicht gern ein kleines Mini-Me? Doch wie sieht es bei den „Temptation Island“-Stars Nasrin und Josh aus – sind sie schon bereit für das Abenteuer Elternsein? „Promiflash“ sprach mit dem Paar über seine gemeinsame Zukunft.

Dabei verriet es, dass es tatsächlich allmählich die Kinderplanung angeht! „Ich habe meine Pille abgesetzt. Und jetzt schauen wir mal, was läuft. Aber vielleicht so nächstes Jahr“, verriet Nasrin erstaunlich ehrlich. Auch Josh bestätigt: „Ja, wir sind generell bereit für die Kinderplanung.“

„Temptation Island“-Paar – „Kinderwunsch ist da“

Bereits vor einigen Wochen hatte Nasrin auf Instagram über den Verzicht auf hormonelle Verhütung gesprochen. Damals allerdings noch aus gesundheitlichen Gründen. „Ich wollte einfach weg von den Hormonen“, erklärte die Münchnerin. Und ergänzte: „Ein Kinderwunsch ist zwar da, aber nicht jetzt sofort.“

Nun scheint sich dieser Plan langsam zu konkretisieren. Ganz ohne Druck, aber mit dem Blick auf eine gemeinsame Zukunft. Ob schon bald ein „Temptation Baby“ unterwegs ist?

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Eine neue Folge von „Temptation Island“ können Fans immer donnerstags auf RTL+ streamen.