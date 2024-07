Taylor Swift: Knallharte Worte in München – „Verpiss dich“

Die Taylor-Swift-Festspiele in Deutschland, sie nehmen so langsam ein Ende. Am Sonntagabend (28. Juli 2024) spielt der US-Megastar sein zweites München-Konzert, dann ist Schluss.

Es waren aufregende Wochen, die Gelsenkirchen, Hamburg und nun auch die bayrische Landeshauptstadt erleben durften. Da wurde aus Gelsenkirchen plötzlich Swiftkirchen, in Hamburg wurde im Regen getanzt, und auch der erste von zwei Auftritten von Taylor Swift in München sollte ganz besondere Bilder hervorzaubern.

Taylor Swift verzaubert München

So war nicht nur das Olympiastadion bis auf den letzten Platz ausverkauft, nein, auch der Olympiahügel unweit des Stadions gelegen, war bis auf den letzten Quadratzentimeter Rasen besetzt. Zwar dürften nur die wenigsten Fans von dort einen klaren Blick auf die 34-Jährige erhascht haben, das war den meisten aber wohl auch völlig egal. Sie konnten ihre Taylor spüren, mit Gleichgesinnten zusammen sein, und die Songs der einstigen Country-Sängerin hören.

Swifties auf dem Olympiaberg. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Und nicht nur die. So hatte einer ihrer Tänzer für den Song „We Are Never Ever Getting Back Together“ sogar ein bisschen Deutsch gelernt. Wirklich nett war das, was der gute Mann sich da angeeignet hatte, jedoch nicht. So rief er laut „Verpiss dich“, brachte die Menge in München damit zum Johlen.

Rewe mit besonderer Werbeaktion

Und es war nicht die einzige Besonderheit, die das Spektakel in Bayern zu bieten hatte. Supermarktriese Rewe hatte sich eine ganz spezielle Werbeaktion ausgedacht und extra ein Flugzeug samt Banner über das Stadion fliegen lassen.

Auf dem Banner zu lesen: „Look what you made us do – Rewe“, anspielend auf den Taylor-Swift-Hit „Look what you made me do“. Die Fans jedenfalls waren begeistert. „Ich liebe diese Tour, sie ist so monumental“, hieß es beispielsweise in den Kommentaren bei „X“. Oder: „Ich kann die nächsten Konzerte gar nicht mehr erwarten.“