Taylor Swift in Österreich: Islamist plante Blutbad auf Konzert!

Ein Albtraum für Taylor Swift und ihre Fans!

Ein 19-jähriger Islamist hatte offenbar vor, das Leben der US-Sängerin und ihren Fans in Wien zu gefährden. Doch die aufmerksamen Ermittler verhinderten ein Blutbad…

Taylor Swift: Polizei nimmt Täter fest

Am Mittwochmorgen (7. August) rückten Spezialeinheiten zur Terror-Razzia in der Gemeinde Ternitz aus und nahmen den Verdächtigen im Haus seiner Eltern fest. Mit im Gepäck: diverse chemische Substanzen, die sofort Alarm auslösten. Die Nachbarschaft, inklusive eines Seniorenheims, wurde sicherheitshalber evakuiert. Der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit Franz Ruf bestätigte gegenüber der „Krone“:

„Der mutmaßliche Täter hatte den Fokus auf die Taylor-Swift-Konzerte. Vorbereitungshandlungen wurden festgestellt.“ Brisant: Der junge Mann hatte vor wenigen Wochen den Treueschwur auf den IS abgelegt. Taylor Swift, die am 8. August, 9. August und 10. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten sollte, kann nun erst einmal aufatmen. „Eine konkrete Gefährdung wurde abgewendet“, so die Ermittler. Jedoch bleibt eine „abstrakte Gefahr“ bestehen – hundertprozentige Entwarnung gibt es also noch nicht.

Am Nachmittag folgte dann die nächste Festnahme: Einen zweiten Verdächtigen nahm die Polizei in Wien fest. Details zu seiner Identität und Rolle im geplanten Anschlag sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um mögliche Komplizen aufzuspüren und die Sicherheit der bevorstehenden Konzerte zu gewährleisten.

Für Taylor Swift und ihre Fans bleibt zu hoffen, dass die Behörden die Lage schnell und vollständig unter Kontrolle bringen. Bis dahin heißt es: Augen und Ohren offen halten und die Sicherheitsvorkehrungen ernst nehmen.