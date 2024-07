Taylor Swift auf Schalke: Ein Foto gefällt den BVB-Fans besonders

Es dürften drei der größten Tage sein, die die Ruhrgebietsstadt Gelsenkirchen jemals erlebte. Nachdem man auf Schalke sportlich schon lange keine Erfolge feiern konnte, müssen es nun eben Konzerte sein, die den Besuchern der Veltins-Arena ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Schon 2022 hatte Fußball-Legende Toni Kroos gesagt: „Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich sehr selten erlebt habe: Dass die Leute glücklich aus einer Veranstaltung im Schalke-Stadion gehen.“ Denselben Satz kann man nun auch auf Taylor Swift übertragen.

++ Gelsenkirchen: Fans realisieren erst jetzt, was Taylor Swift nach ihrem Konzert macht ++

Am Donnerstagabend (18. Juli) spielte die Ausnahmekünstlerin aus den USA ihr zweites Konzert in Gelsenkirchen, konnte auch da wieder mit einer weit über drei Stunden andauernden Show, ihrem Auftreten, aber auch ihren Outfits glänzen. Wobei ein Dress sogar den BVB-Fans gefällt, die das Stadion in Gelsenkirchen ja zumeist meiden wie der Teufel das Weihwasser.

Taylor Swift singt ganz in Gelb auf Schalke

So trat Taylor Swift in einem gelben Minirock, samt gelbem Top und gelben High Heels auf. Komplett in Gelb im blau-weißen Terrain, das dürfen sich nicht viele erlauben. Doch Taylor Swift kassiert dafür sogar Applaus. Eine BVB-Website teilte bei „X“ (vormals Twitter) ein Bild der Szene, schrieb dazu: „You belong with me“ und ein gelbes Herz. Zu Deutsch: Du gehörst zu mir.“

Ein anderer ergänzte: „Taylor, wenn sie nach ihrem Lieblingsfußballverein gefragt wird“ und zeigte das Bild von Marco Reus vor der gelben Wand, der Südtribüne in Dortmund. Ein Dritter witzelt: „Eine Machtdemonstration. Heja BVB.“ Und ein Vierter schreibt: „Der Designer dieses Outfits ist nicht nur ein großartiger Designer, sondern auch ein sehr intelligenter Designer.“ Dem haben BVB-Fans auf der ganzen Welt wohl nichts hinzuzufügen. Also Taylor: Demnächst dann im BVB-Trikot auf die Bühne. Das wäre es doch!