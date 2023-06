Taylor Swift kommt nach Gelsenkirchen: Ticketkauf wird kompliziert

Megastar Taylor Swift kommt im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ nach Gelsenkirchen. Das gab Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment am Dienstagnachmittag bekannt. Das Konzert des US-Stars findet am 18. Juli 2024 in der Veltins-Arena statt.

Es sind Nachrichten, die Taylor-Swift-Fans in Deutschland ausrasten lassen werden. Taylor Swift in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Zehntausende Zuschauer, eine bombastische Bühnenshow und die unglaubliche Stimme der 33-Jährigen. Neben Gelsenkirchen stehen in Deutschland noch Auftritte in Hamburg und München auf dem Plan.

Taylor Swift kommt für drei Konzerte nach Deutschland

Doch an Karten zu kommen dürfte für die „Swifties“, wie sich die Fans der Amerikanerin selber nennen, kompliziert werden. So werden die heißbegehrten Tickets nicht einfach im Netz verkauft. Potenzielle Konzertbesucher können sich bis Freitag (23. Juni 2023) um 23.59 Uhr auf der Taylor-Swift-Website taylor.swift.com/tour eintragen.

Registrierte Fans erhalten einen individuellen Code, der ihnen Zugang zum Kauf von Tickets für die jeweiligen Konzerte ab Vorverkaufsstart bietet, heißt es vom Veranstalter. Dieser beginnt für die Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München am Mittwoch, den 12. Juli, um 10 Uhr. Fans, die Konzerte in mehreren deutschen oder europäischen Städten erleben möchten, sollten sich einmal für jede Stadt, die sie besuchen möchten, registrieren. Eine Registrierung garantiert jedoch keine Tickets.

Mehr Nachrichten:

Taylors Auftritt in Gelsenkirchen ist das erste der drei Deutschland-Konzerte. Am 24. Juli 2024 findet der Gig im Hamburger Volksparkstadion statt. Am 27. Juli folgt dann das Konzert im Münchner Olympiastadion. Im benachbarten Ausland können sich die Fans noch auf Auftritte in Paris, Lyon, Amsterdam, Warschau, Wien oder Mailand freuen. Den Abschluss der Tour machen zwei Konzerte im Londoner Wembley-Stadion.