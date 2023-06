„Tatort“-Star Adele Neuhauser bei Dreh schwer verletzt! Produktionsfirma handelt sofort

Es sind unschöne Nachrichten, die jetzt publik wurden. „Tatort“-Star Adele Neuhauser hat sich bei Dreharbeiten an der Schulter verletzt und das so stark, dass die Schauspielerin in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden musste.

Neben ihrer Rolle als „Tatort„-Kommissarin Bibi Fellner, die in Wien an der Seite von Moritz Eisner (gespielt von Harald Krassnitzer) ermittelt, arbeitet die Schauspielerin auch immer wieder an anderen Projekten mit. Dabei kam es jetzt zu der Verletzung.

„Tatort“-Star Adele Neuhauser bei Dreh schwer verletzt

Dass in Filmen und Serien schon mal etwas zu Bruch geht oder blutige Schrammen entstehen, ist nichts Ungewöhnliches und in den meisten Fällen dank Requisiten und Kunstblut vorhersehbar. Bei Adele Neuhauser handelte es sich jetzt aber leider nicht um einen geplanten Stunt, sondern eine vermeintlich banale Angelegenheit.

Wie das ARD-Format „Brisant“ berichtet, war die Schauspielerin bei den Dreharbeiten zu dem Film „Ungeschminkt“ vom Fahrrad gefallen und hatte sich dabei an der Schulter verletzt. Die Folge: eine Operation.

Konsequenzen für „Tatort“-Dreh nicht abzusehen

Die Produktionsfirma reagierte sofort und stoppte den Dreh. In einem Statement heißt es dazu, die Dreharbeiten würden ruhen und erst abgeschlossen, sobald Adele Neuhauser ihre Rolle wieder aufnehmen kann. „Wir wünschen Adele von Herzen alles Gute und eine schnelle Genesung“, heißt es von der Produktionsfirma.

Die Frage, ob ihre Verletzungen jetzt auch Auswirkungen auf ihre Arbeit als „Tatort“-Kommissarin Bibi Fellner haben wird, ist kurz nach dem Unfall noch nicht abzusehen. Die Schauspielerin hat mit ihrer Rolle der etwas chaotischen Ermittlerin Kultstatus im Krimi-Format. Der letzte „Tatort“ aus Wien, mit dem sie in der ARD zu sehen war, war der Fall „Azra“, in dem das Ermittler-Duo den Mörder eines georgischen Clan-Chefs sucht, der auf einem Parkplatz vor einem Nachtclub erschossen wird.