„Die Großstadtförsterin“ – „Tatort“-Kommissarin aus Dortmund in völlig neuer Rolle

So hat man Schauspielerin Stefanie Reinsperger noch nie gesehen: Jetzt begeistert sie Zuschauer in einem völlig neuen TV-Format!

Aus der Provinz verschlägt es die neue Rolle der 36-Jährigen nun in die Hauptstadt, wo Metropolen-Fieber auf Natur-Schönheit trifft.

Höhenflug für Stefanie Reinsperger

Stefanie Reinsperger war in den letzten Monaten in aller Munde. Egal ob im Berliner Ensemble, beim Dortmunder „Tatort“ oder auf dem Cover des „Arte-Magazin“ – sie ist momentan überall anzutreffen.

Und jetzt schlüpft die 36-Jährige wieder in eine neue Rolle! Denn die sonst taffe „Tatort“-Kommissarin Rosa Herzog verwandelt sich nun in eine Försterin im Berliner Naturgebiet. Die TV-Sendung „Die Großstadtförsterin“ mit Stefanie in der Hauptrolle startet mit der Auftaktfolge „Berliner Besonderheiten“ als neue Freitagsfilmreihe in der ARD. Nun gewährt der offizielle Instagram-Kanal des TV-Senders erste Einblicke zur Erstausstrahlung.

Provinz trifft auf Großstadtdschungel

In ihrer neuen Rolle muss sich die Schauspielerin in den Charakter der „Jana Doussière“ einfinden. Die ist nämlich in die Hauptstadt gereist, um ihren neuen Posten als Försterin in Berlins grünem Eckchen, dem Grunewald, anzutreten. Dort wartet während der Premiere bereits die erste Herausforderung auf sie: Nicht nur muss sich Jana aus der Provinz erstmal an den Großstadtdschungel gewöhnen, sondern trifft dort direkt auf ein Wildschwein, welches bei Campern ganz schön für Aufruhr sorgt. Und dann findet sie auch noch ein Sofa im Baum.

Neben humorvollen Geschichten geht es Regisseurin Sabine Bernardi aber auch darum, ernstere Themen in die neue Filmreihe zu verpacken. So wird zunehmend auf das Thema Umweltschutz und politische Vorgaben eingegangen, die dennoch mit einem Hauch Witz an die Zuschauer herangetragen werden.

Die kurzen Eindrücke in die Handlung und Charaktere der neuen Sendung klingen schonmal vielversprechend! Wie sich Stefanie in ihrer neuen Rolle als „Großstadtförsterin“ schlägt, kann man ab diesem Freitag (1. März) ab 20.15 im Ersten verfolgen.