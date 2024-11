„Tatort“ lässt die Bombe platzen: Neues Münchner Ermittler-Duo steht fest!

Es ist ein Moment, der sowohl die „Tatort“-Fans als auch das Publikum tief bewegen wird: Nach mehr als 30 Jahren neigt sich für Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl eine Ära dem Ende zu – sie steigen in wenigen Fällen aus dem beliebten ARD-Krimi aus.

Die große Frage, wer das legendäre Ermittler-Duo ersetzen wird, ist nun endlich geklärt!

„Tatort“: SIE werden die neuen Ermittler

Drei Jahrzehnte ermittelten sie Seite an Seite, lösten Fälle und unterhielten dabei stets das „Tatort“-Publikum. Bald setzen sich Kriminalhauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) allerdings zur Ruhe.

+++„Tatort“ macht es offiziell – Zuschauer rasten komplett aus+++

Wie „Bild“ exklusiv berichtet, stehen die Münchner Nachfolger jetzt fest. Ferdinand Hofer, bekannt als Assistent Kalli Hammermann, wird befördert und übernimmt künftig die Rolle des Oberkommissars. An seiner Seite wird der Schauspieler Carlo Ljubek als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak ermitteln – ein Charakter, der, ähnlich wie Batic, kroatische Wurzeln haben soll.

„Tatort“: Neues Duo steht in den Startlöchern

Ljubek ist in der Münchner „Tatort“-Welt kein Unbekannter: Im Fall „Das Wunderkind“ (2024) spielte er bereits einen Tatverdächtigen. Doch die Fans müssen sich noch gedulden: Das neue Ermittler-Team wird voraussichtlich erst 2026 gemeinsam im ARD-Krimi zu sehen sein.

Der Schauspieler tritt in große Fußstapfen, doch auf die Rolle freut er sich umso mehr: „‚Tatort‘-Kommissar in München, das ist eine große Ehre und schöne Herausforderung! Zugleich ein Gefühl warmer Vertrautheit, ein Zurückkehren in eine von meinen so vielen Heimaten. Ich freue mich sehr auf die Stadt und diese spannende Reise!“

Ferdinand Hofer fügt scherzend hinzu: „Das erste gemeinsame Bierchen haben wir natürlich schon getrunken!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bis zum endgültigen Abschied von Nemec und Wachtveitl können sich Zuschauer noch auf fünf spannende Fälle mit dem beliebten Duo freuen – ihr letzter „Tatort“ soll voraussichtlich Anfang 2026 ausgestrahlt werden.