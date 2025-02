„Tatort“-Kommissarin dreht Sex-Szenen – SO hat man sie noch nie gesehen

Der „Tatort“ ist eine wahre Kultserie und über Generationen hinweg beliebt. Am Sonntagabend versammeln sich ganze Familien vor den Fernsehern und schauen sich die neuesten Kriminalfälle der Ermittler an.

+++ „Tatort“-Star wird deutlich: „Da lässt du eines Tages Federn“ +++

Auch Kommissarin Leonie Winkler ist ein fester Bestandteil der Kult-Serie und ermittelt im Dresdener Team. Schauspielerin Cornelia Gröschel gibt seit dem Jahr 2019 alles, um die Rolle auszufüllen. Doch das neueste Projekt der 37-Jährigen wird bei ihren Fans garantiert für Schnappatmung sorgen.

„Tatort“-Star lässt die Hüllen fallen

Für gewöhnlich bekommen Zuschauer Cornelia Gröschel als taffe Kommissarin zu sehen. Im „Tatort“ löst sie als Leonie Winkler souverän Krimifälle und bewahrt dabei stets ihre Professionalität. Umso überraschender wirkt daher die neueste Rolle, die der Fernsehstar nun einnimmt. Denn im ZDF-Film „Verhängnisvolle Leidenschaft – Sylt“ können Fans die Schauspielerin jetzt von einer ganz anderen Seite sehen.

In dem Primetime-Film geht es erotisch zu und es gibt sogar mehrere Sex-Szenen, die die Schauspielerin drehen musste. In dem Fernsehfilm spielt Gröschel eine Polizistin, die nach traumatischen Erlebnissen auf der Insel Sylt zur Ruhe kommen möchte. Vor Ort lernt sie dann jedoch einen Mann kennen, dem sie nicht widerstehen kann. Das ZDF bezeichnet den Film als „Erotisches Herzkino“ und die ersten Fotos sind vielversprechend.

+++ „Tatort“-Star muss Masturbationsszene drehen – „Sehr intim“ +++

Denn bereits das Teaser-Bild in der ZDF-Mediathek zeigt die „Tatort“-Kommissarin in einer sehr intimen Situation. Gemeinsam mit ihrem Angebeteten steht Gröschel unter der Dusche, die beiden küssen sich und kommen sich näher. Doch auch die Schauspielerin musste erstmal zwei Mal überlegen. Der „Bild“-Zeitung verrät sie: „Als das Angebot kam, war das für mich eine Herausforderung, weil ich mir erst mal klar werden musste, ob ich so etwas spielen will.“

Die erotischen Szenen wären für die Schauspielerin früher ein Problem gewesen. Gröschel ist sich sicher: „In der Vergangenheit war das für mich ein Grund, ein Projekt abzusagen. Es war wohl mehr ein Zufall, dass ich gespürt habe: Momentan bin ich bereit, solche Szenen zu drehen.“ Und weiter: „Zum Glück gibt es durch ‚MeToo‘-Debatte inzwischen Intimitätskoordination beim Drehen solcher Sexszenen. Das hat mir das Vertrauen gegeben, dass ich hier nicht Gefahr laufe, ein traumatisches Erlebnis am Set zu erleben.“

Wer die „Tatort“-Kommissarin in dieser neuen Rolle sehen möchte, sollte am 13. April um 20.15 Uhr das ZDF einschalten. Die Folge ist bereits jetzt in der Mediathek verfügbar.