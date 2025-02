„Tatort“-Star wird deutlich: „Da lässt du eines Tages Federn“

"Tatort" (ARD): "Herz der Dunkelheit" – Toxische Freundesgruppen und persönliche Verstrickungen

Eine Vorabi-Party endet in der Tatort-Folge am 02. Februar in einer Katastrophe: Marlin entdeckt seinen Mitschüler Janusz leblos im Poolhaus einer Villa. Leonie Winkler, Karin Gorniak und ihr Chef Schnabel von der Kripo Dresden nehmen die Ermittlungen auf, doch schnell wird dieser Fall zu einer persönlichen und sehr emotionalen Belastungsprobe für Kommissarin Gorniak.