„Tatort“: Müssen Fans bald auf DIESE Kommissare verzichten?

Der Sonntag ist für viele Menschen als fester „Tatort“-Tag eingeplant. Um 20.15 Uhr versammeln sich ganze Familien vor den Fernsehbildschirmen, um den Ermittlern bei der Lösung des neuesten Kriminalfalls zuzusehen.

Am Sonntag (26. Januar) zeigte die ARD eine neue Folge namens „Das Ende der Nacht“. Im Saarbrückener „Tatort“ ermitteln die Kommissare Pia Heinrich, Leo Hölzer, Adam Schürk und Esther Baumann. Doch müssen Fans der Serie bald auf einen ihrer Lieblingsermittler verzichten?

„Tatort“ in Saarbrücken stellt Fans vor Herausforderung

Der sogenannte Cliffhänger wird vom Team des Saarbrückener „Tatorts“ nur allzu gerne eingesetzt. Auch auf die neueste Folge vom 26. Januar mussten Fans der Serie beinahe ein Jahr lang warten. Dafür war die Episode umso dramatischer, denn ein Überfall auf einen Geldtransporter hielt die Ermittler in Atem. Am Ende tötet eine große Explosion die Täterin Carla Radek (gespielt von Lena Urzendowsky) während einer dramatischen Szene.

Kurz nach der Explosion werden die Zuschauer dann mit einer bohrenden Frage zurückgelassen. Denn unklar bleibt, ob die Ermittler Leo Hölzer und Pia Heinrich das Flammen-Fiasko überlebt haben. Somit sorgte das „Tatort“-Team für einen weiteren Cliffhänger, der die Fans fassungslos zurücklässt. Nun äußert sich der Redakteur Christian Bauer zu dem Schicksal der beliebten Ermittler…

Realistisch wäre zumindest der Ausstieg von „Tatort“-Kommissarin Pia Heinrich allemal. Denn die Schauspielerin Ines Marie Westernströer verkörpert die Rolle der „Mariane“ in Molières „Tartuffe“ am Burgtheater in Wien. Ob sie dieses Engagement mit den Dreharbeiten der Krimiserie unter einen Hut bekommt, ist ungewiss.

Auch „Tatort“-Redakteur Christian Bauer hält sich über die Zukunft der Ermittler bedeckt und berichtet der „Bild“-Zeitung: „Wir arbeiten in Saarbrücken gerne mit Cliffhanger, daher müssen die Zuschauer sich tatsächlich bis zur nächsten Ausstrahlung gedulden.“ Wie es den beiden Kommissaren also nach ihrem explosiven Einsatz ergangen ist, werden die Fans der Krimiserie erst in fernerer Zukunft erfahren.

Die Freude an der Krimi-Serie werden sich die Fans des „Tatorts“ sicherlich trotz der schlechten Neuigkeiten nicht verderben lassen. Am 2. Februar zeigt die ARD nun erstmal die neue Folge „Herz der Dunkelheit“.