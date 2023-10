Tatort: Filmfehler aufgedeckt – hat DAS keiner gesehen?

Es war nun wirklich ein königlicher „Tatort“, den die ARD am Sonntagabend (29. Oktober) zeigte. Und das nicht nur, weil er „Königinnen“ hieß. Ja, der neue „Tatort“ des Münchner Trios Batic (gespielt von Miroslav Nemec), Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Hammermann (gespielt von Ferdinand Hofer) nahm die Zuschauer mit in die Welt der bayrischen Produktköniginnen.

Eine fremde Welt auch für die Stars des Münchner „Tatort“, wie Ferdinand Hofer, dessen Figur des Kalli Hammermann mittlerweile zum Oberkommissar aufgestiegen ist, im Interview mit dieser Redaktion verriet.

„Tatort“ aus München wurde im „Stangl“ gedreht

„Ich war zum Beispiel in diesem Produktköniginnen-Universum nicht drin, und das war alles neu für mich. Ich kannte natürlich Produktköniginnen und wusste, dass es so etwas gibt, aber diese Welt dahinter war mir unbekannt“, verriet der 30-Jährige im Gespräch (hier kannst du das ganze Interview nachlesen). Aber wohl auch eine fremde Welt für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht unbedingt aus Bayern kamen.

Und doch, schnell war man in eben jener gefangen. Auch, weil das Drehteam sich einen Ort für den Film ausgesucht hatte, der bayrischer wohl kaum sein kann. Drehte das Ensemble um Nemec, Wachtveitl, Hofer, Veronica Ferres, Wolfgang Fierek und Co. nämlich im bekannten Gutsgasthof „Stangl“ in Neufarn in der Gemeinde Vaterstetten, unweit von München.

Haben die „Tatort“-Macher den Schriftzug übersehen?

Ortskundige jedoch dürften sich beim Anblick der Ortschaft verwundert die Augen gerieben haben. So benannten die „Tatort“-Macher den Ort einfach um. Statt Neufarn hieß das Örtchen nämlich plötzlich „Gmeining“. Ob das daran lag, dass rund um den Königinnen-Tag die ein oder andere Gemeinheit ausgetauscht wurde? Unklar.

Im Hintergrund ist das Zelt der Maibaumfreunde Neufarn zu sehen. Foto: Screenshot ARD

Klar ist jedoch, dass das Team an einer Stelle scheinbar etwas vergessen hat. So kann man ganz zu Beginn des Filmes sehen, als die drei Polizisten mit ihrem BMW am „Stangl“ ankommen, dass im Hintergrund noch ein Zelt der „Maibaumfreunde Neufarn“ aufgestellt ist. Aber das scheint beim Anblick der vielen Produktköniginnen wohl untergegangen zu sein. Und die Maibaumfreunde dürften sich wohl gefreut haben, dass ihr Zelt plötzlich von Millionen gesehen werden konnte.

Den „Tatort – Königinnen“ kannst du noch in der ARD-Mediathek abrufen.