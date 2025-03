„Tatort“: Schauspieler hat überraschende Erkenntnis – „Hat sich schon viel verändert“

Für viele Deutsche ist ER ein fester Bestandteil des Sonntagabend-Programms: der „Tatort“. Seit 1970 sind inzwischen bereits knapp 1.300 Folgen der Krimi-Serie in der ARD erschienen. Jede Woche ermittelt ein anderes deutsches Kommissariat in seiner jeweiligen Stadt. Zusammen mit den Ermittlern aus Wien und Zürich gibt es insgesamt 19 facettenreiche Formate.

Der Kölner „Tatort“ mauserte sich dabei in den letzten Jahren zu einem der Favoriten. Ein Großteil dieses Erfolgs ist dabei dem Kult-Ermittler Duo Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär zu verdanken, die seit 1997 die beiden Kommissare verkörpern. Damit gelten sie zu den langlebigsten Gespanne der Reihe und konnten sich in den vergangenen Jahren mit ihrem besonderem Charme eine große Fanbase aufbauen. Nun gibt es erste Einblicke hinter die Kulissen einer neuen Folge!

„Tatort“: Die Dreharbeiten laufen

Nun steht das Erfolgs-Duo erneut vor der Kamera: Als Ermittler Max Ballauf und Freddy Schenk drehen sie nun bereits den 96. Fall des Kölner „Tatort“. Voraussichtlich bis zum 10. April dauern die Dreharbeiten für die „Tatort“-Episode „Die letzten Menschen von Köln“ in Köln und Umgebung an. Dabei wird es hochexplosiv samt einiger dramatischer Szenen, wie der WDR berichtet!

Die Handlung: Während die Bergung einer Weltkriegsbombe weite Teile Kölns lahmlegt, ermitteln Ballauf und Schenk in einem Mordfall. Der Berufsschullehrer Linus Makris wurde in einem Park brutal mit einem Jagdmesser ermordet. Eine Spur führt zu seiner Schwester Elara Schmidtke, die plötzlich verschwunden ist – und zu einem geheimnisvollen Prepper-Workshop in einem unterirdischen Bunker.

„Tatort“: Dietmar Bär macht Entdeckung bei Rundgang durch Köln

Die Ermittlungen spitzen sich zu, als die beiden Kommissare den Bunker in den Fokus ihrer Ermittlungen setzen. Informationen deuten darauf hin, dass der Workshop düstere Geheimnisse verbirgt. Innerhalb des Bunkers spitzt sich die Lage dramatisch zu: Misstrauen, Ängste und Konflikte zwischen den Teilnehmern drohen zu eskalieren. Für die Kommissare Ballauf und Schenk beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um weitere Todesopfer zu verhindern. Und dann tickt da ja auch noch die Weltkriegsbombe.

Einige Drehtage haben Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär in Köln bereits hinter sich. Letzterer wohnt inzwischen seit rund zwei Jahren dauerhaft dort und zeigt sich beeindruckt von dem Wandel, den Köln in den letzten Jahren vollzogen hat. Bär berichtet: „Wir waren fast schon überall bei den Drehs. Und wenn ich mich erinnere, wie es früher im Rheinauhafen aussah oder dort, wo unsere alte Pommesbude stand, da hat sich schon viel verändert“.

Jeden Sonntagabend flimmert zur Primetime um 20.15 Uhr die neue „Tatort“-Folge über die ARD-Bildschirme. Danach sind die Folgen allesamt in der ARD-Mediathek abrufbar.