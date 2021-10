„Tatort“-Star Arved Birnbaum (†59) ist tot: Schauspieler stirbt nach kurzer, schwerer Krankheit

Arved Birnbaum ist am Sonntag im Alter von 59 Jahren verstorben.

Es ist ein Schock für „Tatort“-Fans: Schauspieler Arved Birnbaum ist am Sonntag (24. Oktober) ganz unerwartet verstorben.

Arved Birnbaum, den die ARD-Zuschauer vor allem als Polizist Heinz Obst aus dem Kölner „Tatort“ kennen, ist nur 59 Jahre alt geworden.

„Tatort“-Star Arved Birnbaum ist tot: Ehefrau nennt erste Details zu seinem Tod

Am Dienstag (26. Oktober) nennt Sabine Birnbaum erste Details zum Tod ihres Mannes. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur berichtet sie, dass Arved Birnbaum nach kurzer, schwerer Krankheit am Wochenende in der Kölner Uniklinik verstorben ist.

Arved Birnbaum mit seiner Frau Sabine im Juni 2018. Foto: IMAGO / Lumma Foto

Für die Fans des Schauspielers kommt der plötzliche Tod völlig unerwartet. Noch im Januar 2020 war er in der Rolle des Ermittlers Kroisen zu sehen. In „Helen Dorn: Atemlos“ spielte er an der Seite von Anna Loos.

Das ist der ARD-„Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1.100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

„Tatort“-Darsteller hinterlässt große Lücke: „Arved macht jede Nebenrolle zur Hauptrolle“

Doch am bekanntesten war Arved Birnbaum wohl für seine Darstellung des Hauptmeisters Heinz Obst, die er zwischen 1998 und 2005 im Kölner „Tatort“ zum Besten gab. Der gebürtige Brandenburger war allerdings auch in anderen Ausgaben der ARD-Krimireihe zu sehen – darunter in Stuttgart, Leipzig und Dresden.

Arved Birnbaum bei einer Filmparty der Filmstiftung NRW am 29. Juni 2010 in Köln. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Und auch in der „Lindenstraße“ war Arved Birnbaum zu Gast. Im Jahr 1999 verkörperte er dort die Rolle des Neonazis Hartung. Mit ihm habe Deutschland einen großen Schauspieler verloren, wie Birnbaums Agentur nach seinem Tod betonte: „Arved macht jede Nebenrolle zur Hauptrolle.“

Arved Birnbaum leitete bis zu seinem Tod die Berufsfachschule „Deutsches Zentrum für Schauspiel und Film“ in Köln. Schon im November finden dort erneut Aufnahmeprüfungen statt.