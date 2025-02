Gute Nachrichten für „Tatort“-Star Jan Josef Liefers! Jetzt ist es endlich soweit

Schauspieler Jan Josef Liefers gilt als echtes Multitalent. Nicht nur ist er seit über 20 Jahren als „Tatort„-Ermittler Karl-Friedrich Boerne bekannt und beliebt, auch als Musiker tritt Jan Josef Liefers regelmäßig auf.

Der TV-Krimi scheint dennoch einen großen Teil seiner Karriere auszumachen, so ist der 60-Jährige schon in dieser Woche in einem weiteren Format zu sehen – ganz zur Freude vieler Fans und Zuschauer.

Jan Josef Liefers kehrt zu diesem TV-Format zurück

Beim „Tatort“ in der ARD spielt Jan Josef Liefers den Rechtsmediziner nur, im RTL-Format „Die Obduktion“ darf er tatsächliche Leichen untersuchen. In insgesamt vier Folgen hat der 60-Jährige bereits seit 2021 an der Seite des Gerichtsmediziners Prof. Dr. Michael Tsokos reale Leichen obduziert und die Todesumstände rekonstruiert.

Jetzt kehrt die Dokumentation zurück zu RTL+ – allerdings mit einer Änderung. Auf dem Instagram-Format des Streamingportals verkündet der Sender die Neuerung. So wird Liefers in den neuen Folgen gemeinsam mit Prof. Dr. Sebastian Kunz in der Pathologie stehen.

Jan Josef Liefers: Zuschauer aus dem Häuschen

„Zwei Frauen erstickt, ausgeraubt – geht in Ulm ein Serientäter um? Prof. Dr. Kunz & Jan Josef Liefers nehmen die Spur auf, untersuchen die Leichen akribisch und stoßen auf ein weiteres Opfer. Wird die Obduktion den Täter überführen?“, heißt es in dem Instagram-Beitrag von RTL+.

„Endlich wieder“, kommentiert eine Zuschauerin vorfreudig. „Ich freue mich drauf und guck es trotz der Tatsache, dass Dr. Tsokos nicht mehr dabei ist“, stimmt auch eine andere zu. Zwei weitere dagegen bedauert, dass „Obduktion“ nun ohne Prof. Dr. Tsokos zurückkehrt. „Schade, dass es nicht wieder mit Tsokos ist“ und „Naja, muss man nicht mehr schauen, Dr. Tsokos hat es immer sehr gut gemacht“, so die enttäuschen Reaktionen. RTL+ hält allerdings dagegen, wirbt fleißig für die neue Besetzung und antwortet: „Prof. Dr. Kunz macht das auch sehr gut. Gib ihm mal ne Chance.“

Die Chance können RTL+-Zuschauer dem neuen Rechtsmediziner an der Seite von Jan Josef Liefers schon am Dienstag (25.2.) geben. Ab da sind die neuen Folge auf dem Streamingportal abrufbar.