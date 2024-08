„Tatort“: Stunden nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit

Am Sonntagabend (11. August) stand wieder alles im Zeichen des „Tatort“. Die beliebte Krimireihe, die seit Jahrzehnten die Zuschauer vor den Bildschirm fesselt, präsentierte einen Fall aus 2017. Denn die ARD-Serie befindet sich noch immer in der Sommerpause und zeigt aktuell Wiederholungsfolgen. In „Level X“ machte sich das Dresdener Ermittlerteam aus Henni Sieland und Karin Gorniak daran, einen Mord zu lösen. Doch war der Fall von vor sieben Jahren erneut interessant für das Publikum? Kurz nach der Ausstrahlung wird es deutlich.

„Tatort“: Jetzt geht die Nachricht rum

Auch wenn am Sonntagabend die Wiederholungsfolge des „Tatort“ heiß diskutiert wurde, stand doch nach gelöstem Fall fest: Die Einschaltquoten können sich sehen lassen. Denn der ARD-Krimi erreichte beim Gesamtpublikum ab drei Jahren einen Marktanteil von 20,1 Prozent, 4,72 Millionen Zuschauer sahen sich den Klassiker im Fernsehen an. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen punkteten die Dresdner Ermittler immerhin noch mit 0,5 Millionen Einschaltquoten und einem Marktanteil von 10,2 Prozent.

Ebenfalls stark in der ARD setzte sich die „Tagesschau“ ab 20 Uhr durch und sicherte sich beim Gesamtpublikum ab drei Jahren sogar noch den Platz vor dem „Tatort.“ Die Nachrichtensendung glänzte mit 5,21 Millionen Zuschauern und kommt auf einen Marktanteil von 25,3 Prozent. Diese Werte konnte nur noch ein Sender toppen.

„Tatort“ muss sich geschlagen geben

Denn im ZDF zog das große Finale der olympischen Spiele die meisten Zuschauer am Abend an. Der fulminante Abschluss erzielte beim Gesamtpublikum ab drei Jahren 7,78 Millionen Einschaltquoten – ein Anteil von 40,5 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte sich Olympia mit 1,65 Millionen Zuschauern durchsetzen – ein Anteil von 40 Prozent.

Kurz hinter den Höhepunkt der olympischen Spiele reihte sich am Mittag das Handball-Turnier ein, welches 5,34 Millionen Zuschauende anzog.

Da in Deutschland bis zum 14. Juli die Fußball-EM ausgetragen wurde und auch die Olympischen Sommerspiele in Paris von der ARD und vom ZDF übertragen wurden, ist der „Tatort“ in der längsten Sommerpause seit 50 Jahren. Am 15. September soll es voraussichtlich mit neuen Folgen weitergehen.