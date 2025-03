„Tatort“-Star tappt ins Fettnäpfchen – es passierte vor laufender Kamera

Almila Bagriacik war 2018 das erste Mal als Mila Sahin im Kieler „Tatort“ zu sehen. Am Sonntagabend (16. März) löst sie an der Seite von Ermittler Borowski ein letztes Mal einen Fall. Denn Schauspiel-Kollege Axel Milberg verabschiedet sich aus dem „Tatort“-Universum. Bevor ihre letzte gemeinsame Mission allerdings über die Bildschirme flimmert, war Almila Bagriacik zu Gast im „Kölner Treff“ und berichtete in der WDR-Sendung zunächst unbekümmert von ihren Familienplänen.

Für viele Frauen ist der Wunsch nach Kindern oder der unerfüllte Kinderwunsch ein äußerst sensibles Thema. Doch ausgerechnet dabei kam es zu einem echten Fauxpas!

„Tatort“-Star sorgt für unangenehme Stille

Am Freitagabend (15. März) sorgte der „Kölner Treff“ im WDR wieder für Gesprächsstoff, als zahlreiche Promis ihre neuesten Geschichten zum Besten gaben. Neben Fußballer Christoph Kramer und Schauspielerin Nova Meierhenrich war auch „Tatort“-Kommissarin Almila Bagriacik zu Gast. Doch bei den Damen kam es zu einer unangenehmen Situation – und das ausgerechnet beim Thema Kinderwunsch.

„Tatort“-Schauspielerin Bagriacik berichtete fröhlich: „Ich wollte immer schon Mutter werden und ich wollte immer schon drei Kinder haben.“ Im August 2023 erfüllte sich ihr Wunsch, als sie ihr erstes Kind zur Welt brachte. Sie schwärmte: „Ich bin wahnsinnig gerne Mama und sehr dankbar dafür, dass ich im Club dieser Superhelden dabei sein darf.“ Doch genau hier trat sie in ein ordentliches Fettnäpfchen.

„Tatort“-Star entschuldigt sich bei Schauspiel-Kollegin

Moderatorin Susan Link leitete geschickt auf ihren nächsten Gast über und sagte: „Das ist genau das, was Nova eben nicht gelungen ist. Es ist nicht möglich gewesen, dass es so gekommen ist.“ Nova Meierhenrich sprach im WDR offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch und plädierte für einen sensiblen Umgang mit diesem Thema.

Bagriacik, sichtlich irritiert, erkannte sofort die ungewollte Brisanz der Situation und entschuldigte sich: „Trotzdem möchte ich mich einmal entschuldigen, weil ich habe mich gerade so wahnsinnig unsensibel gefühlt.“

Nova Meierhenrich reagierte jedoch sofort und versicherte der „Tatort“-Schauspielerin: „Überhaupt nicht, nein, nein. Ich freue mich für alle meine Mädels, die Kinder kriegen. Es ist alles cool.“