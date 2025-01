„Tatort“: DAS gab es im ARD-Krimi noch nie – Zuschauer werden es sofort merken

Sonntagabend mit den Liebsten auf der Couch sitzen und sich den neusten „Tatort“ im Fernsehen anschauen. Genau so sieht bei vielen Menschen hierzulande der perfekte Wochenendausklang aus. An diesem Sonntag (12. Januar) sehen die Zuschauer einen Fall aus Kiel.

Und der hat es wirklich in sich. Das Ermittler-Duo rund um Klaus Borowski (gespielt von Axel Milberg) und Mila Sahin (gespielt von Almila Bagriacik) bekommen es im „Tatort“ mit ganz schön viel Erotik zu tun. So etwas gab es in der Geschichte der Krimi-Serie wohl noch nie.

Darum geht es im „Tatort“ aus Kiel

In dem Fall „Borowski und das hungrige Herz“ bekommen die Zuschauer einige Sexszenen präsentiert. Darum geht es in dem Krimi aus Kiel: „In einem Mietshaus in Kiel finden Klaus Borowski und seine Kollegin Mila Sahin die 40-jährige Versicherungsangestellte Andrea Gonzor erschossen auf ihrem Bett. Sie hatte an diesem Abend offenbar zu einer Erotikparty eingeladen. Zahlreiche Spermaspuren im Umfeld der Toten verweisen darauf, dass das Opfer offenbar mehrere Sexualpartner hatte in dieser Nacht.“

+++ Dietmar Bär: Kurz nach dem „Tatort“ aus Köln gibt es keinen Zweifel mehr +++

Weiter heißt es in der Programmankündigung: „In ihrem Blut finden sich Spuren von Alkohol und Beruhigungsmitteln, aber es gibt keine Hinweise auf eine Sexualstraftat. Borowski und Sahin tauchen ein in die Welt der Sex- und Liebessüchtigen. Der einzige Schlüssel zur Aufklärung scheint Andreas Freundin Nele zu sein. Sie hat die Tote entdeckt.“ Die Zuschauer bekommen von Selbstbefriedigung über Sexpartys bis hin zu Geschlechtsverkehr an öffentlichen Orten alles geboten.

„Tatort“ stellt Rekord auf

Eins ist sicher: So viel Sex gab es in einem „Tatort“ noch nie. Da der Krimi jedoch zur besten Sendezeit im linearen Fernsehen läuft, hat die Produktion getrickst. Im Film werden alle Sexszenen nur angedeutet, was Regisseurin Maria Sólrún bewusst so inszeniert hat: „Ich persönlich mag eigentlich keine Sexszenen. Ich liebe die Herausforderung, sie nur anzudeuten, was oft viel wirkungsvoller ist, weil sich der Rest dann im Kopf des Zuschauers abspielt.“

+++ „Tatort“-Star muss Masturbationsszene drehen – „Sehr intim“ +++

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.