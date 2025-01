„Tatort“: ARD schmeißt Krimi aus dem Programm – Fans müssen ganz stark sein

Seit Generationen ist der „Tatort“ am Sonntagabend ein absolutes Muss für zahlreiche Zuschauer. Millionen von Menschen verfolgen jede Woche die spannenden Krimi-Fälle in der ARD. Die Ermittler gelten als absolute Kultfiguren und TV-Lieblinge.

In der Regel dürfen sich die Fans jeden Sonntag auf einen neuen „Tatort“ freuen. Doch schon bald müssen sie auf neue Folgen der Krimireihe verzichten. Die ARD besetzt den Sendeplatz im Februar anderweitig – aus einem wichtigen Grund.

ARD kürzt „Tatort“ im Februar

Im neuen Jahr bekamen die Fans vom „Tatort“ schon einige neue Fälle aus den unterschiedlichen Städten zu sehen. Hin und wieder zeigt die ARD auch neue Filme der Krimisendung „Polizeiruf 110“ am Sonntagabend. Doch wer sich im Februar auf spannende „Tatort“-Fälle freut, der schaut in die Röhre.

Am 2. Februar steht beispielsweise der „Polizeiruf 110: Widerfahrnis“ aus Magdeburg auf dem Programm. Die Woche danach setzt die ARD auf die Berichterstattung rund um die bevorstehende Bundestagswahl und strahlt „Das Duell – Scholz gegen Merz“ zur besten Sendezeit aus.

„Tatort“ fällt erstmal aus

Am 23. Februar, der Tag der Bundestagswahl, zeigt die ARD auch keinen neuen Fall vom „Tatort“. Um 20.15 Uhr zeigt Das Erste an diesem Tag eine „Berliner Runde“, in der die Geschehnisse diskutiert werden. Lediglich am 16. Februar bekommen die Zuschauer den Fall „Vier Leben“ aus Berlin zu sehen. Der normale Krimi-Betrieb wird demnach erst am 2. März wieder aufgenommen.

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.