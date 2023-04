„Tatort“: Dortmunder perplex – ARD benennt Kultort einfach um

Seit Jahren schalten die Fans der Krimiserie „Tatort“ jeden Sonntag ein, um den Ermittlern beim Lösen von spannenden Fällen zuzuschauen. Die Folgen aus Dortmund kommen dabei besonders gut bei den ARD-Zuschauern an. Doch jetzt gucken die Fans dumm aus der Wäsche.

Am Sonntagabend (23. April) zeigt die ARD den „Tatort“ aus Dortmund namens „Love is pain“ (zu deutsch: Liebe ist Schmerz). Im Vorfeld freuen sich die Fans riesig auf die Ermittler und den vielversprechenden Fall. Bei der TV-Ausstrahlung dürfte ein Detail jedoch – vor allem bei den Zuschauern aus Dortmund – für Verwirrung gesorgt haben.

„Tatort“ aus Dortmund: Darum geht es

Auf Instagram beschreiben die Macher der Serie den Inhalt wie folgt: „Der Straßenbahnfahrer Hamza Arkadas wurde während seiner Nachtschicht niedergestochen. Zeugen gibt es keine, aber die Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie Arkadas von einem jungen Fahrgast erst provoziert und dann attackiert wurde. Zwar zeigte der Täter vor der Flucht sein Gesicht offensiv in die Kamera, aber die Aufnahmen helfen zunächst kaum weiter. Polizeilich scheint er nicht bekannt zu sein, und Staatsanwalt Matuschek will mit den Bildern noch nicht an die Öffentlichkeit gehen.“

Weiter: „Rosa Herzog, die in Fabers Abwesenheit die kommissarische Leitung der Mordkommission übernahm, holt sich Unterstützung von Polizeibeamtin Beate Gräske. Sie ist eine „Super-Recognizerin“ mit der besonderen Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen – viel besser als ihre Kollegen/innen und die Technik es schaffen. Mit Hilfe von Überwachungskameras macht sie sich auf die Spur des Täters.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Tatort“-Fans aus Dortmund verwirrt

Jeder, der in Dortmund lebt, kennt diesen Ort: Der „Bergmann-Kiosk“ ist mittlerweile absoluter Kult. Klar, dass er in der Folge nicht fehlen darf. Doch die ARD tauft den Kult-Laden prompt in „Kumpel-Kiosk“ um und sorgt damit für verwirrte Fans vor den Bildschirmen.

Doch dieses Detail tut der Folge keinen Abbruch. Die Fans sind absolut begeistert von dem „Tatort“ aus Dortmund und feiern neben der spannenden Geschichte vor allem das Ermittler-Team.

Mehr News:

Eine Szene in dem „Tatort“ aus Dortmund sorgt bei den ARD-Zuschauern für Fassungslosigkeit.