„Tatort“: Nächster Abgang – DIESER Ermittler ist weltbekannt

Traurige Nachrichten für alle „Tatort“-Fans! Nach zahlreichen Abgängen in der vergangenen Saison müssen sich die Zuschauer von einem weiteren Ermittler verabschieden. Dieser Schauspieler ist nicht nur in Deutschland bekannt, sondern feiert auch internationale Erfolge.

Mit der Zeit gewöhnt sich das Publikum an die Ermittler-Teams aus den jeweiligen Städten. Dementsprechend schade ist es, wenn einer der Kommissare plötzlich wegfällt. Dies geschah in der jüngsten Vergangenheit schon öfter. Nun verabschiedet sich ein Schauspieler des „Tatort“ aus Bremen.

„Tatort“-Ermittler aus Bremen gibt Abschied bekannt

Die Rede ist von Schauspieler Dar Salim. Den Zuschauern ist er als Mads Andersen bekannt, der seit 2020 an der Seite von Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) ermittelt. Doch seine Zeit in der Kult-Krimiserie ist offiziell vorbei, wie RadioBremen-Pressesprecher Mark Lührs gegenüber „TV DIGITAL“ angab.

Weltweite Erfolge feierte der 46-Jährige mit seiner Rolle in der ersten Staffel „Game of Thrones“. Und auch so ist er in internationalen Produktionen involviert. In seinem neuesten Projekt, einem Kriegsdrama namens „Guy Ritchie’s The Covenant“, steht er an der Seite von Hollywood-Star Jake Gyllenhaal vor der Kamera. Da bleibt wohl wenig Zeit für den Bremer „Tatort“.

„Tatort“-Star Dar Salim ist international sehr gefragt

„Seit seinem Einstieg im Bremer ‚Tatort‘-Team 2019 hat das internationale Interesse an Salim noch mal zugenommen“, erklärt Lührs. Dies sei auch der Grund für seinen Abgang. Schließlich hat der Schauspieler alle Hände voll zu tun. „Die Planung einer deutschen Produktion ist schwierig, wenn US-amerikanische Filmstudios und weltweit agierende Streaming-Anbieter anklopfen“, heißt es weiter.

Doch RadioBremen-Pressesprecher Mark Lührs möchte ein Comeback von Dar Salim zum Bremes „Tatort“ nicht ganz ausschließen. Es bleibt also spannend.