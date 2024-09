„Tatort“-Zuschauer wollen es nicht wahrhaben: „Bin schon draußen“

Sonntagabend ist „Tatort“-Zeit! Das weiß wohl jeder Krimi-Fan und schaltet um 20.15 Uhr in der ARD ein. Doch auch, wenn sich die Serie großer Belebtheit erfreut, gehen jetzt einige Zuschauer auf die Barrikaden.

Auch am Sonntag (1. September) flimmert eine „Tatort“-Folge über die ARD-Bildschirme. Damit die Fans auch wissen, was sie erwartet, kündigt der Sender die kommende Episode in den sozialen Netzwerken stets vorher an. An diesem Sonntag zeigt die ARD eine Wiederholung von „Tyrannenmord“ mit Wotan Wilke Möhring (Thorsten Falke) und Franziska Weisz (Julia Grosz).

„Tatort“ kündigt neuen Fall an

„Falke und Grosz werden unter strikter Diskretion mit einer heiklen Aufgabe betraut: Der 17-jährige Juan Mendez ist aus einem feinen Internat verschwunden, in dem Prominenz und Eliten aus Wirtschaft und Politik ihre Kinder erziehen lassen“, kündigt der Sender den „Tatort“ in der Kurzfassung an.

Dass es sich bei „Tyrannenmord“ „nur“ um eine Wiederholung und keiner neuen Folge handelt, stößt zahlreichen Zuschauern sauer auf. „Immer wieder nur Wiederholungen. Man könnte schon fast erwarten, dass man mit 9 Milliarden Zwangsabgaben jeden Monat mal einen neuen ‚Tatort‘ bekommt“, kritisiert ein Mann ganz unverblümt. „Wann gibts denn mal wieder neue Folgen? Erst Fußballpause, dann Olympiapause und den Rest vom Jahr dann Wiederholungen?“, hakt eine Frau nach.

„Tatort“-Zuschauer sind sauer

Und auch eine weitere Person fragt sich: „Ist die Sommerpause endlich mal vorbei?“ Doch es ist nicht nur die Tatsache, dass die ARD an diesem Sonntag eine Wiederholung zeigt, die einige Zuschauer stört. Eben, weil sie den „Tatort“ bereits kennen, wissen sie schon vorher, dass er ihnen nicht zusagt. „Bin schon draußen! Nicht mein ‚Tatort‘ mit diesem Schauspieler.“

Doch es gibt auch einige Fans, die sich auf die Ausstrahlung von „Tyrannenmord“ freuen. „Oh wow, Hoffnung auf einen tollen ‚Tatort‘. Ich bin gespannt und freue mich!“