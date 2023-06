„Tatort“ (ARD): Trauriger Abschied – Fans müssen jetzt stark sein

Einmal noch „Tatort“, dann ist Sommerpause. Ja, für Krimifans ist dieser Tag stets ein schwerer. Das Ende der „Tatort“-Saison. Stets in den warmen Monaten pausiert die ARD die Krimireihe und zeigt dann erst wieder ab dem Spätsommer neue Folgen von Boerne, Faber, Bootz und Co.

Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause wird daher „Die Nacht der Kommissare“ sein, den die ARD am Sonntag (18. Juni 2023) wie gewohnt um 20.15 Uhr ausstrahlen wird. Doch worum geht es in dem Fall aus Stuttgart?

ARD zeigt letzten „Tatort“ vor der Sommerpause

Kurz gesagt: Um Drogen. „Endlich gibt es für die Stuttgarter Kommissare einen Fortschritt in ihrem aktuellen, sich dahinziehenden Fall mutmaßlichen Drogenhandels mit Todesfolge. Das jedenfalls scheint die Nachricht zu bedeuten, die Sebastian Bootz (gespielt von Felix Klare) von seinem Kollegen Thorsten Lannert (gespielt von Richy Müller) erhält. Das Dumme ist nur: Als Bootz den Kollegen findet, ist der zwar ausgesprochen gut drauf, aber gedanklich weit weg von Polizeiarbeit“, heißt es in der Fallbeschreibung der ARD.

Im „Tatort“-Stuttgart geht es am Sonntag um Drogen. Foto: SWR/Christian Koch

Das Problem: Jemand scheint Lannert eine halluzinogene Substanz eingeflößt zu haben. Er kann sich fortan weder konzentrieren noch Details hervorrufen, die den Fall schnell auflösen könnten. Übriggeblieben sind nur Heiterkeit und eine vage Erinnerung an einen wichtigen Deal, der in selbiger Nacht stattfinden soll.

Keine leichte Aufgabe für Bootz, schließlich muss er nicht nur den Fall lösen, sondern gleichzeitig auch noch Betreuungsarbeit für den highen Kollegen leisten. Wie der Fall ausgehen wird und ob es Lannert nach seinem Rausch wieder gut gehen wird, siehst du am Sonntagabend (18. Juni 2023) ab 20.15 Uhr in der ARD oder in der ARD-Mediathek. Am darauffolgenden Sonntag zeigt die ARD dann schon die erste Wiederholung. „Tatort“-Fans dürfen sich dann auf den Fall „Wie alle anderen auch“ aus Köln freuen.