„Tatort“: Macht die ARD jetzt kurzen Prozess? Ausgerechnet DIESES beliebte Ermittler-Duo soll vor dem Aus stehen

Der „Tatort“ galt in der ARD immer als Quotengarant. Zahlreiche Deutsche sind seit Jahren treue Fans und schalten regelmäßig am Sonntagabend ein, wenn es wieder auf Verbrecher-Jagd geht. Doch die Einschaltquoten sind in diesem Jahr leicht rückgängig und es steht ein großer Umbruch bevor.

Die ARD hat gegenüber „TV Digital“ eine große Revolution für die neue Krimi-Saison angekündigt. Der Sender muss sparen und hat deshalb radikale Maßnahmen getroffen. Bei einigen „Tatort“-Stars steht das Aus schon fest, nun soll ein weiteres beliebtes Ermittler-Duo auf der Kippe stehen.

„Tatort“: ARD nimmt radikale Änderungen vor

Nur noch 33 anstatt 35 Folgen und zahlreiche Neubesetzungen – so sieht die Strategie der ARD aus. „Überlegungen, tolle, bisher weniger bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen als neue Ermittler zu gewinnen, die man bisher nicht mit dem ‚Tatort‘ verbindet“, erklärt ARD-Koordinator Fiktion Jörg Schöneborn in einer Pressemitteilung die Pläne. Und das bedeutet scheinbar auch, dass ältere Ermittler weichen müssen.

Für Til Schweiger ist das Aus als Tatort-Kommissar nach 10 Jahren bereits besiegelt, das gleiche gilt auch für Heike Makatsch. Doch nach Informationen der „Bild“ steht bereits das Ende von zwei weiteren Tatort-Stars fest: Kriminaltechniker Peter Becker (gespielt von Peter Espeloer), sowie die beliebte Sekretärin Edith Keller (gespielt von Annalena Schmidt).

DIESES beliebte Ermittler-Duo soll wackeln

Am 3. September kommt der „Tatort“ aus der Sommerpause zurück. Ulrike Folkerts muss ihren 78. Fall „Gold“ lösen. Da sei das Team noch vollzählig, genauso wie in der nächsten Folge, doch dann müsse das „Tatort“-Urgestein ohne die beiden auskommen. Seit 1998 war das Trio unzertrennlich, doch nun sollen sie laut dem Bericht durch jüngere, „diverse“ Figuren ersetzt werden.

Doch für zahlreiche Fans ist die nächste Ankündigung wahrscheinlich ein noch viel größerer Schock. Wie „Bild“ erfahren haben will, soll es auch den beliebten Münchner Kommissaren Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) mittelfristig an den Kragen gehen. In über 30 Jahren hat das Duo bereits 92 Fälle gelöst und weitere sind bereits abgedreht. Doch müssen sich die „Tatort“-Zuschauer in der Saison 2025/26 auf die letzten Folgen mit den beiden gefasst machen?

Tatort-Ermittler Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec. Foto: imago images/Eventpress

Eine BR-Sprecherin wollte auf Nachfrage der Zeitung diese Informationen jedoch nicht bestätigen. „Momentan gibt es dazu nichts zu sagen. Im Herbst wird der 93. Fall, ‚Königinnen‘, ausgestrahlt, die Fälle 94 und 95 sind schon abgedreht, weitere sind in Planung. Alles Weitere ist Spekulation“, so die Aussage.