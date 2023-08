ZDF setzt Erfolgsserie ab: Es kommen nur noch sechs Folgen

Traurige Nachrichten für die Fans der beliebten ZDF-Serie „Fritzie – Der Himmel muss warten“. Nur noch sechsmal dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Tanja Wedhorn in der Rolle der Fritzie freuen, dann ist Schluss.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, habe man sich beim ZDF entschieden, die Serie nach vier Staffeln und insgesamt 24 Folgen enden zu lassen. Schluss sei demnach im Herbst 2023.

ZDF setzt „Fritzie – Der Himmel muss warten“ ab

Die letzten sechs noch ausstehenden Episoden werden ab dem 28. September 2023 um zehn Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar sein. TV-Zuschauer müssen sich noch etwas länger gedulden. Ab dem 5. Oktober werden jeweils donnerstags um 20.15 Uhr die letzten sechs Episoden in Doppelfolgen über den Bildschirm flimmern.

Tanja Wedhorn spielt die engagierte Lehrerin Fritzie Kühne. Foto: ZDF und Oliver Feist

Und es wird noch einmal dramatisch. Nach ihrer Brustkrebserkrankung will Fritzie einen Neuanfang starten. Sie ist nun Single, hat ein neues Zuhause. Als ihre Vermieterin ihr jedoch eine neue Liebe voraussagt, ist ihr das gar nicht genehm. Liegt ihr Noch-Ehemann Stefan doch im Koma, der Interims-Direktor an der Schule sorgt für Ärger und plötzlich steht auch noch ihr lang vergessener Vater vor der Tür. Er habe Krebs, wolle eine Beziehung zu seiner Tochter aufbauen, bevor alles zu spät ist.

++ „Fernsehgarten“-Fans staunen nicht schlecht: Es passiert schon wieder ++

Schwerer Schlag auch für „Tatort“-Fans

An Dramatik wird es der letzten Staffel von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ also mit Sicherheit nicht mangeln. Es ist nicht die einzig beliebte Serie, auf die die Zuschauer in Kürze für immer verzichten müssen.

Mehr Nachrichten:

So wissen beispielsweise die „Tatort“-Fans schon länger, dass das Ermittlerteam aus Mainz, rund um Schauspielstar Heike Makatsch, nicht mehr lange nach Verbrechern suchen wird. Bereits im Herbst 2023 soll der letzte Fall „Aus dem Dunkel“ in der ARD ausgestrahlt werden. Warum die ARD zukünftig auf die polizeilichen Ermittlungen von Heike Makatsch und ihrem Team verzichten will, erfährst du in diesem „Tatort“-Text.