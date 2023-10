„Tatort“: ARD verschiebt letzten Fall von Heike Makatsch

Der „Tatort“ gehört bei vielen TV-Zuschauern hierzulande fest zum Sonntagsprogramm. Die Fans der Krimi-Serie schalten ein, um die Fälle der Ermittler-Teams zu verfolgen. Pünktlich um 20.15 Uhr sitzen Millionen Menschen vor den Bildschirmen und warten auf eine neue Folge. Doch an diesem Sonntag (8. Oktober) wird das Ganze wohl etwas anders aussehen.

„Tatort“ kommt das letzte Mal aus Mainz

Es dürfte wohl die Hiobsbotschaft schlechthin für die Fans des „Tatort“ aus Mainz gewesen sein. Sie müssen sich nicht nur von Heike Makatsch in der Rolle der Kommissarin Berlinger verabschieden, sondern gleich vom gesamten Team. Denn die „Tatort“-Folge „Aus dem Dunkel“ wird der letzte Fall aus Mainz sein.

Aus Kostengründen stellt der SWR die Produktion ein. Der Sender will sich fortan auf die „Tatorte“ aus Ludwigshafen, Stuttgart und dem Schwarzwald konzentrieren. Wer also ein letztes Mal dabei sein will, wenn Heike Makatsch für die ARD-Serie vor der Kamera steht, sollte sich am Sonntagabend Zeit nehmen. Doch Achtung: Die Folge beginnt nicht wie gewohnt um 20.15 Uhr. Die ARD verschiebt den Krimi-Film nämlich nach hinten.

„Tatort“ beginnt zu ungewohnter Sendezeit

Wirft man nämlich einen Blick ins TV-Programm, merkt man, dass der gesamte Nachmittag vollgepackt mit Sendungen zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ist. Das hat zur Folge, dass die „Tagesschau“ statt 15 Minuten an diesem Tag 25 Minuten dauert. Der „Tatort“ läuft also erst ab 20.25 Uhr.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt den „Tatort“ sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.